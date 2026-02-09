الجامعة العربية تدين قرارات الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة

القاهرة في 9 فبراير / وام / أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القرارات التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي والهادفة لإحداث تغييرات خطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الضفة الغربية، معتبرة أنها تصعيد خطير في مخطط الضم وتهديد للاتفاقات الموقعة ولا سيما اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل.

وأكدت الجامعة العربية، في بيان اليوم، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، محذرة من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تداعيات هذه السياسات.

ودعا البيان المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.