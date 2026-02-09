بنك المارية يطلق منصة رقمية لدفع رواتب العمال

أبوظبي في 9 فبراير/ وام / أطلق بنك المارية المحلي، منصة رقمية لدفع رواتب العمال وفق نظام حماية الأجور الرقمي المطوّر بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والإتحاد للمدفوعات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك اليوم، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك الرامية إلى دعم التحول الرقمي في إدارة كشوفات الرواتب على مستوى الدولة، من خلال حلول آمنة وسلسة وشاملة تعزز الكفاءة والشفافية.

ويقدّم بنك المارية المحلي لعملائه من الشركات التي يعمل لديها 50 عاملا كحد أعلى حلًا رقميًا، بما يعزّز رؤية الإمارات في حماية حقوق العمال وتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من أدوات رقمية فعّالة تعزز الشفافية والمساءلة المالية.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: يجسد ذلك التزامنا المستمر بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتبسيط عمليات دفع الرواتب من قبل أصحاب الأعمال، ومن خلال منصتنا نتيح للشركات إدارة كشوفات الرواتب بأمان وكفاءة مما يعزز الامتثال لتشريعات العمل في الدولة، دعمًا لمسيرة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي.