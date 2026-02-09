مهرجان العين التراثي يستضيف أول مسابقة دولية لزيت الزيتون بمشاركة 15 دولة

العين في 9 فبراير/ وام / نظم مهرجان العين التراثي الدورة الأولى لـ "مسابقة العين لزيت الزيتون من الحصاد المبكر" بمشاركة منتجين من 15 دولة وبالتعاون مع مؤسسة "Olio Nuovo Days" العالمية، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان التي تختتم مساء اليوم في أرض المعارض بمدينة العين بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وجاء تنظيم المسابقة ضمن فعاليات المهرجان تأكيداً للمكانة الزراعية والتاريخية لمدينة العين، وبما ينسجم مع توجهات المهرجان في إبراز التراث الزراعي وتعزيز مفاهيم الاستدامة وجودة الإنتاج الغذائي، كما تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على أحدث طرق الإنتاج وتعزيز معايير الجودة ودعم منتجي زيت الزيتون وتشجيع الابتكار في هذا المجال.

وأُقيمت جلسات التقييم في المسابقة وفق "نظام التذوق الأعمى" بمتابعة لجنة تحكيم ترأسها كريستوف لافيل، الباحث الرئيسي في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي "CNRS"، وبإشراف إيمانويل دوشيليت، مؤسِّسة مؤسسة Olio Nuovo Days، وفق المعايير العلمية المعتمدة في التحليل الحسي وكيمياء زيت الزيتون.

كما تضمن برنامج المسابقة منطقة توعوية مخصصة للجمهور، أتاحت متابعة جلسات التذوق، والاطلاع على مواد تعريفية باللغتين العربية والإنجليزية حول مفاهيم الحصاد المبكر، وآليات تقييم زيت الزيتون، وخصائصه الحسية والفوائد الصحية، إلى جانب ركن للتذوق المقارن ومحطة تثقيفية حول العلاقة بين زيت الزيتون والصحة العامة.