ختام شاعر المليون في موسمه الثاني عشر ينطلق غداً مع إعلان الفائزين

أبوظبي في 9 فبراير/ وام / تنطلق في التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء الحلقة المباشرة السادسة عشرة والأخيرة من الموسم الثاني عشر من البرنامج، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار "قصيدنا واحد".

وتُبث الحلقة من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي عبر قناتي أبوظبي وبينونة، كما تُبث مباشرةً أيضاً عبر قناة شاعر المليون على منصة يوتيوب.

وكانت لجنة التحكيم، المكوّنة من الدكتور سلطان العميمي، والدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، قد منحت درجات الحلقة الأولى من المرحلة النهائية "من 30 درجة" على النحو التالي: حصل حمد محيا العيباني وعبد الله محمد العجمي "الكويت" على 27 درجة، كما حصل حسام بن فيّاح "السعودية" على الدرجة ذاتها، فيما نال عبد المجيد العزّة السبيعي ومحمد مناور النفيعي "السعودية" على 26 درجة، بينما حصل عامر العايذي "السعودية" على 25 درجة.

وتُستكمل المنافسة في الحلقة السادسة عشرة والأخيرة، حيث ستكون درجات لجنة التحكيم فيها من 30 درجة أيضاً، وتُجمع درجات كل شاعر في الحلقة الأخيرة مع درجاته في الحلقة السابقة من مرحلة الستة، ويُضاف إليها تصويت الجمهور الذي يمثل 40% من المجموع الكلي، ليُعلن في نهاية الحلقة النهائية عن هوية حامل بيرق الموسم الثاني عشر من "شاعر المليون"، إضافة إلى الفائزين بالمراكز من الثاني إلى السادس.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز برنامج شاعر المليون المخصصة للشعراء الستة الأوائل إلى أكثر من 15 مليون درهم ، في تأكيد لمكانة البرنامج بوصفه أكبر مسابقة للشعر النبطي من حيث القيمة المعنوية والمادية.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على لقب "شاعر المليون" و"بيرق الشعر" إضافة إلى 5 ملايين درهم ، فيما ينال صاحب المركز الثاني 4 ملايين درهم، وصاحب المركز الثالث 3 ملايين درهم، وصاحب المركز الرابع مليوني درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الخامس على مليون درهم، وصاحب المركز السادس على 600 ألف درهم.