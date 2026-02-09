المرزوقي يتألق مع "شاكو باي" ويتوج بطلا لـ "دولية الشارقة (26) لقفز الحواجز"

الشارقة في 9 فبراير / وام / توج الفارس الأولمبي الشاب عمر عبدالعزيز المرزوقي ممتطياً صهوة الجواد "شاكو باي" من خيول اسطبلات الشراع بلقب جائزة الشارقة "لونجين" الكبرى لبطولة الشارقة الدولية (26) لقفز الحواجز، في ختام منافسات الحدث الدولي الذي استمر ثلاثة أيام على ميادين مركز الشارقة للفروسية، متضمناً البطولة الرئيسة من فئة الثلاث نجوم، ونهائي خيول القفز الصغيرة، وجولات تأهيلية لفرسان المراحل السنية لدول المجموعة الإقليمية السابعة.

وشهدت منافسة الجائزة الكبرى، التي صُمم مسارها بارتفاع حواجز بلغ 155 سم وتطلب تنفيذ 16 قفزة عبر 13 حاجزاً، صراعاً فنياً عالياً بمشاركة 42 فارساً وفارسة، نجح ستة منهم فقط في إكمال الجولة الرئيسة دون أخطاء، ليتجدد التنافس بينهم في جولة التمايز التي أكملها ثلاثة فرسان فقط بسجل نظيف، حيث دخل المرزوقي آخر المشاركين في التمايز برقم (6) ليحبس أنفاس الجمهور بأداء استعراضي مذهل مسجلاً الزمن الأسرع وقدره 47.48 ثانية، مؤكداً بذلك القدرات العالية لخيول اسطبلات الشراع، ليحل في المركز الثاني الفارس البلجيكي كونستانت فان بيشن بصحبة الفرس "يوناكي دو بورنيفال زد" بزمن قدره 51.12 ثانية، بينما توج بالكأس البرونزية والمركز الثالث الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري على صهوة الجواد "هدسون دو فينس" المملوك لنادي الشارقة للفروسية مسجلاً 52.56 ثانية.

وعقب تتويجه، أعرب الفارس البطل عمر المرزوقي عن سعادته بتحقيق اللقب باسم دولة الإمارات، موجهاً الشكر الجزيل للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود، وخص بالذكر والامتنان الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة مجلس إدارة كل من نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، على دعمها الكبير لرياضة قفز الحواجز في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة، معتبراً هذا الفوز أقل ما يمكن تقديمه رداً على جميل عطائهاز

قام بتتويج الفائزين بالألقاب والمراكز المتقدمة سعادة سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق ومدير البطولة، ونجيب كيوان، المدير الإقليمي لشركة "لونجين" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا راعية كأس البطولة، التي تعد ثاني البطولات الدولية التي ينظمها النادي خلال أسبوعين متتاليين، حيث تتجه الأنظار الآن نحو تنظيم "بطولة كأس حاكم الشارقة الدولية" من الفئة الرفيعة (خمس نجوم)، المقررة في الفترة من الخميس إلى الأحد (19 ـ 22) فبراير الجاري تزامناً مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد منافسات الفئات الأخرى، هيمنت خيول اسطبلات الشراع ونادي الشارقة على نهائيات الخيول الصغيرة لدول المجموعة الإقليمية السابعة، ففي نهائي الخيول عمر 6 سنوات الذي أقيم برعاية نادي الشارقة للفروسية على حواجز بارتفاع 125 سم، تنافس 16 خيلاً عبر ثلاث منافسات تراكمية، وانفرد خيلان من اسطبلات الشراع بإكمال الختام دون خطأ؛ حيث توجت باللقب الفرس "إس إس بينا كولادا" بقيادة الفارس الناشئ مبخوت عويضة الكربي بزمن 55.09 ثانية، تلاها في المركز الثاني الجواد "فيلون دبليو إتش" بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري بزمن 58.66 ثانية، بينما حازت الفرس "كنوز" بقيادة الفارسة الأوكرانية أنستاسيا يرشوفا المركز الثالث برصيد 8 نقاط جزاء، وجاءت الفرس "دوبل بيلو" من نادي الشارقة للفروسية بقيادة الفارس سالم خميس السويدي في المركز الرابع.

وفي نهائي الخيول عمر 7 سنوات، الذي أقيم على الميدان الرملي الخارجي بحواجز ارتفاعها 135 سم بمشاركة 27 خيلا، انفردت الفرس "أورايا بيلو جيه سي بي" بقيادة الفارس السوري محمد مغيث الشهاب بالأداء النظيف دون خطأ لتتوج بطلة لهذه الفئة مسجلة 56.76 ثانية، في حين توجت بجائزة المركز الثاني الفرس "جالوسي دي بيديو" بقيادة الفارس الإماراتي محمد أحمد العويس الذي سجل الزمن الأسرع 48.94 ثانية ولكن برصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها في منافسة اليوم الثاني، وبذات رصيد النقاط حل ثالثاً الفارس عمر عبدالعزيز المرزوقي مع الفرس "إس إس أوسينيا" من اسطبلات الشراع بزمن 50.35 ثانية، وجاء رابعاً الجواد "تروي زد" من اسطبلات الشراع أيضاً بقيادة الفارس عبدالله محمد المري بزمن 50.86 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها في الجولة الأولى من منافسة الختام.