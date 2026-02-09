"جود" تتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد الخيرية لتعزيز العمل الإنساني

دبي في 9 فبراير/ وام / وقعت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية في دبي بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم المبادرات الإنسانية والخيرية والمجتمعية في إمارة دبي.

وتهدف المذكرة إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتمكين حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك ومتراحم.

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تسهيل الوصول إلى المبادرات الموثوقة وتطوير آليات المساهمة ودعم المشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع في مختلف القطاعات.

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" أن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في مسيرة توسيع نطاق الأثر ومواءمة الجهود وإتاحة مسارات أكثر سلاسة للأفراد والمؤسسات للمساهمة في القضايا المجتمعية ذات الأولوية بما يضمن تحويل كل مساهمة إلى أثر ملموس ومستدام يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع.

من جانبه أعرب سعادة صالح زاهر المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية بدبي عن سروره بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" في تعزيز منظومة العمل الخيري والمجتمعي في إمارة دبي بما يدعم استقرار الأسر ويعزز تماسكها.

يذكر أن منصة جود هي منصة رقمية موحدة أطلقتها مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بهدف تمكين وتنظيم المساهمات المجتمعية في إمارة دبي وتعزيز ثقافة العطاء من خلال قنوات موثوقة وشفافة.

وتعد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية مؤسسة إنسانية رائدة تعنى بتنفيذ وإدارة المبادرات والمشاريع الخيرية والتنموية داخل دولة الإمارات وخارجها بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكين الأفراد والمجتمعات من تحقيق حياة كريمة ومستدامة.