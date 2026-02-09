جامعة عجمان تكرم 27 باحثا ضمن قائمة "ستانفورد" لأفضل علماء العالم

عجمان في 9 فبراير / وام / توجت جامعة عجمان عامها الأكاديمي 2024–2025 باحتفالية في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض، خصصت لتكريم المتميزين من كوادرها وشركائها، حيث تصدر المشهد الاحتفائي تكريم 27 عضوا من الهيئة التدريسية والبحثية عقب إدراج أسمائهم ضمن قائمة جامعة "ستانفورد" لأفضل 2% من علماء العالم لعام 2025، في إنجاز نوعي يعكس الحضور المتنامي للجامعة في المشهد البحثي العالمي وإسهاماتها المعرفية في مجالات الهندسة والطب والعلوم الإنسانية.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن هذا التكريم يجسد قناعة الجامعة بأن التميز المؤسسي ثمرة استثمار مستدام في الإنسان، وأن الجامعة بصفتها مؤسسة غير ربحية توجه مواردها للارتقاء بجودة التعليم ودعم البحث العلمي لتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

وامتد التكريم ليشمل شركاء النجاح من المؤسسات والشركات التي ساهمت في تعزيز الجاهزية المهنية للخريجين، حيث نالت غرفة عجمان جائزة أفضل جهة توظيف في القطاع الحكومي، ومجموعة السعودي الألماني الصحية كأفضل جهة توظيف في القطاع الخاص، بينما مُنحت جائزتا أفضل شريك إستراتيجي من الشركات لكل من "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) وبنك دبي الإسلامي.

وعلى صعيد الشركاء الأفراد، كرمت الجامعة كلا من سعادة عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة مكتب التميمي ومشاركوه، وفتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، تقديراً لدعمهم المبادرات الأكاديمية، كما تم منح سعادة سلطان راشد الظاهري جائزة التأثير المجتمعي نظير إسهاماته البارزة في خدمة المجتمع.

وفي لفتة تعزز روابط الوفاء بين الجامعة وخريجيها، كُرم مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان (خريج دفعة 2007)، بجائزة تميز الخريجين في التواصل والمشاركة، واختتم الحفل بتوزيع الميداليات على الطلبة المتفوقين في مرحلة البكالوريوس، وتكريم الكفاءات الإدارية والفنية والمتميزين في التدريس والخدمة الأكاديمية، ليؤكد الحدث التزام الجامعة الراسخ ببيئة داعمة للابتكار وتخريج كوادر مؤهلة للإسهام الإيجابي في مسيرة التنمية.