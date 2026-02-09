الشارقة.. مجمع القرآن الكريم يحقق إنجازات متميزة في عام 2025

الشارقة في 9 فبراير / وام / نظم مجمع القرآن الكريم في الشارقة اليوم حفل حصاد 2025، والذي تميز بتحقيق إنجازات بارزة ساهمت في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمجمع، والمتمثلة في تعزيز الريادة والابتكار في خدمة القرآن الكريم وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

واستعرض فريق العمل، بحضور سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس مجمع القرآن الكريم، وسعادة الدكتور عبدالله خلف الحوسني الأمين العام للمجمع، ومديري الإدارات، إنجازاتهم لعام 2025 وخططهم المستهدفة لعام 2026، والتي تعكس استمرار نهج المجمع وطموحاته ورؤيته المستقبلية لمواكبة التطورات الإدارية والتقنية الحديثة القائمة على الابتكار والتميز والإبداع والجودة المستدامة لترسيخ مكانة الشارقة في خدمة كتاب الله.

وأكد سعادة الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي أن تبني نهج الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية أسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة وتلبية احتياجات العمل في المجمع، إضافة إلى إنجاز مشروعات كبرى تخدم طلبة الدراسات العليا والمتخصصين في علم القراءات القرآنية، مشيراً إلى أن ذلك كان ثمرة جهود فريق عمل متكامل ساهم في تحقيق الأهداف العلمية للمجمع ونشر علوم القرآن في مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة الشارقة الرائدة على الخريطة العلمية الدولية.

ولفت إلى أن مجمع القرآن الكريم حقق مكانة رفيعة محلياً ودولياً من خلال مشاريعه العلمية والمتحفية، مستفيداً من التقنيات الحديثة في أرشفة وأتمتة وتنظيم جميع العمليات داخل إدارة مقرأة الشارقة الإلكترونية، معبراً عن تطلعه لإطلاق مشروعات علمية جديدة ومتميزة خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن المجمع تمكن في فترة وجيزة من إعداد موسوعة التفسير البلاغي، تبعتها موسوعة مناهج الإقراء.

من جانبه قال الدكتور عبدالله خلف الحوسني إن مجمع القرآن الكريم يواصل خلال عام 2025 جهوده من خلال إنجازات نوعية في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث عززت مشاريعه العلمية ومقرأته العالمية من تمكين الباحثين وطلبة الدراسات العليا والمهتمين بعلم القراءات، إضافة إلى تخريج طلاب متخصصين في القراءات القرآنية بالسند المتصل. وقد منح المجمع 1935 إجازة قرآنية بين إفراد القراءات وجمعها، ما عزز حضوره محلياً ودولياً، وأصبح وجهة لـ172 دولة حول العالم. كما يواصل المجمع من خلال برنامج «المقرئ المواطن» استقطاب وتأهيل حفظة القرآن الكريم من المواطنين، حيث بلغ عدد المقرئين في المجمع 11 مقرئاً، فيما وصل عدد الطلبة المواطنين في المقرأة إلى 47 طالباً وطالبة.

وأوضح الحوسني أن المجمع سجل حضوراً بارزاً من خلال استقبال أكثر من 12201 زيارة من وفود رسمية إقليمية وعالمية، شملت كبار الشخصيات والمتخصصين في علوم القرآن الكريم. كما تم تسجيل أربع ختمات قرآنية كاملة، وأطلق المجمع "تطبيق المعين" المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف دعم أفراد المجتمع في قراءة وتلاوة وحفظ القرآن الكريم بطريقة تفاعلية وعزز فريق المجمع الشراكات العلمية والبحثية مع عدد من المؤسسات العلمية.

وأكد مشاركة المجمع خلال عام 2025 في ثمانية معارض متنوعة، إلى جانب تنظيم العديد من الندوات والمحاضرات العلمية بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة الشارقة والجامعة القاسمية، مشيراً إلى أن المجمع يطمح في عام 2026 إلى تحقيق إنجازات نوعية جديدة ترسخ مكانته كنموذج تعليمي عالمي متميز في خدمة كتاب الله.