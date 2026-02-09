وزارة الموارد البشرية والتوطين تقلص الإجراءات إلى الصفر وتطور خدماتها الرقمية في المرحلة الثانية

دبي في 9 فبراير/ وام / حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج ريادية ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية من خلال تعزيز استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسفر عن تقليص حزمة إجراءات بنسبة تصل الى 100% واختصار مدد الإنجاز المطلوبة والاشتراطات والمتطلبات والخطوات المطلوبة لحزمة خدمات وتصفير غالبية المستندات والزيارات وكذلك عدد الحقول.

وأوضح سعادة راشد السعدي وكيل الوزارة المساعد لخدمات سوق العمل بالإنابة، أن فرق الوزارة حققت قفزات نوعية في برنامج تصفير البيروقراطية خلال مدة قياسية نتج عنها مزيد من الشمولية والابتكار في طريقة ومستوى تقديم الخدمة للمتعاملين لتعزيز تجربتهم ودعم ريادة الخدمات الحكومية في الدولة، وترسخ مكانتها كأفضل مكان للعيش والاستثمار والعمل في العالم.

وأضاف أن الوزارة تعمل في اطار برنامج تصفير البيروقراطية وفق ثلاثة مسارات متوازية تستهدف المتعامل أولا وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتسريع انجاز الخدمات وذلك وفق المستهدفات الرئيسية للبرنامج والتي تشمل اطلاق باقات الخدمات ومشاريع الذكاء الاصطناعي وتكامل البيانات مع الشركاء فضلا عن رفع الكفاءة التنظيمية وتطوير خدمات بحلول مبتكرة.

وقال سعادته إن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية شملت حزمة كبيرة من الإجراءات والمستندات والزيارات المطلوبة لإنجاز العديد من الخدمات المتعلقة بأصحاب العمل والعمال والعمالة المساعدة، داعيا المتعاملين وأفراد المجتمع بأن يكونوا جزءاً من تحقيق عمليات التصفير وتطوير منظومة الخدمات في الوزارة، وذلك من خلال مشاركتهم ومساهمتهم بطرح أراءهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تحتاج الى تبسيط وتقليص الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، للوقوف على فرص التحسين وتطوير الخدمات لاسيما من خلال مجالس المتعاملين التي تنظمها الوزارة شهريا أو من خلال القنوات المتاحة.

وتأتي باقة خدمات المنشآت كواحدة من خدمات الباقات التي حققت نجاحا لافتا حيث شهدت المرحلة الثانية إصدار سجل المنشأة من قبل الوزارة بشكل آلي فور التقديم إلى دوائر التنمية الاقتصادية بما يعني تصفير عدد زيارات المتعاملين للحصول على هذه الخدمة وكذلك الأمر بالنسبة الى تحديث سجل المنشأة الذي يتم فور تحديث البيانات لدى دائرة التنمية الاقتصادية المعنية، حيث بلغت نسبة الخفض في الإجراءات 100% وهو الأمر ذاته للحقول والمستندات.

وخلال هذه المرحلة تعاونت وزارة الموارد البشرية والتوطين مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في اطلاق "باقة عمل المواطن في القطاع الخاص"، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة منذ تسجيل المواطن في منصة نافس وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة لحين تعيينه والتحاقه بالوظيفة وتسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات وهو ما يخفض الاجراءات بنسبة 95% وكذلك تخفيض المستندات بنسبة 91 % وتخفيض بنسبة 85 من مدة الانجاز.

وتعمل الباقة المشار اليها على توحيد المعلومات والمستندات المطلوبة بين الجهات المعنية وضمان تسجيل كافة المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية لتقديم خدمات سريعة وفعالة.

كما تم خلال المرحلة الثانية تطوير "باقة العمل" التي تقدم من خلالها الخدمات المترابطة مع شركاء الوزارة لتشمل مجموعة من الخدمات عبر منصة مشتركة وآلية دفع واحدة وطلب المعلومة لمرة واحدة، والتي بدورها تحقق تحسين رحلة المتعامل للحصول على خدمات تصاريح عمالة المنشآت من خلال إدخال البيانات مرة واحد ومن منصة واحدة ومن خلال التكامل الرقمي مع الجهات المعنية.

وشهدت هذه الباقة توسيع نطاقها لتشمل خدمات العمالة المساعدة من حيث اصدار إقامة العامل المساعد وانخفاضاً في عدد الحقول من 50 إلى 16 حقلاً.

وعلى صعيد استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات بما يلبي مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق من بيانات الهوية وجواز السفر وعقد العمل وجودة الصورة وغيرها من بيانات تصريح العمل، حيث ساهم ذلك في خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتخفيض الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة وهي المدة ذاتها المستغرقة لإدخال البيانات بعد أن كانت 3 دقائق، كما ساهم استخدام نظام الذكاء الاصطناعي في التحقق، في الإنجاز الالي لأكثر من 11 مليون معاملة.

كما طورت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية نظام حصص تصاريح العمل للمنشآت "الكوتا" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وساهم ذلك في حصول المنشآت آليا على حصص تصاريح العمل بعد أن كانت المدة الزمنية تصل إلى 10 أيام ، وكذلك تقليص نحو 56 % من الجهود البشرية في المراجعة والموافقة على الطلبات الإضافية، الى جانب تقليص 100% من الإجراءات والمتطلبات وهو ما مكن الوزارة من إصدار نحو 900 ألف حصة خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر 2025.

وأطلقت الوزارة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج نظام الذكاء الاصطناعي في الرقابة والسلامة بهدف رصد مخالفات الصحة والسلامة المهنية وإعداد التقارير آليا وهو ما ساهم في تقليل إجراءات التفتيش وتسهيل عملية رصد المخالفات وإعداد التقارير واتخاذ قرارات اسرع حول المخالفات وتقليل الأخطاء البشرية.

وتطبق الوزارة حاليا نظام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر تساهم في توقع المنشآت التي تستدعي زيارات تفتيشية بشكل استباقي وتحديد عوامل الخطورة بشكل ديناميكي وبالتالي الاستجابة الآنية لمخاطر سوق العمل وتحليل لحظي للظواهر وتغطية 100% من المنشآت عالية الخطورة.

وشملت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية دعم مركز الاتصال التابع للوزارة بحلول الذكاء الاصطناعي عبر تفعيل "التوجيه الاستباقي" للمكالمات والبريد الإلكتروني، وخاصية "ملخص البريد الإلكتروني التلقائي"، وتحليل البيانات، وقياس تفاعل ورضا المتعامل، وتحويل الصوت إلى نص والعكس، وغير ذلك مما ساهم في تقليص زمن مراجعة المكالمات من 10 دقائق الى دقيقتين وتوفير أكثر من الف ساعة عمل وكذلك توفير التكلفة بنسبة 99% والرد التلقائي الفوري على استفسارات المتعاملين عبر الدردشة في الموقع الإلكتروني دون تدخل بشري.

وتم اطلاق باقة من الخدمات التفاعلية/ الإجرائية عبر مركز الإتصال، تتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم والحصول على إجابات لاستفساراتهم عبر الهاتف بكل سهولة ويسر، مما يسهم في تبسيط الإجراءات، حيث تم تصميم تجربة تفاعلية متكاملة تمكن المتعامل من إتمام الخطوات والإجراءات عبر مكالمة هاتفية واحدة ، مع ضمان سرعة الأداء، وحماية المعلومات الشخصية.

وفي اطار تكامل البيانات بين الوزارة وشركائها ورفع الكفاءة التنظيمية تم إطلاق نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي الموارد البشرية والتوطين والتعليم العالي والبحث العلمي للتحقق من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين في القطاع الخاص، مما ساهم في تقليل الفترة الزمنية المستغرقة للتدقيق على المعاملة من 10 دقائق إلى أقل من دقيقة واحدة وتقليل الفترة الزمنية المستغرقة لإدخال البيانات من 3 دقائق إلى دقيقة واحدة، وبلغت نسبة الخفض في مدة الإنجاز 95 % .

كما شهدت المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية إطلاق النسخة المطوّرة من منظومة حماية الأجور "WPS"، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والاتحاد للمدفوعات "الكيان الوطني المتخصص في مجال المدفوعات التابع للمصرف المركزي"، ومجموعة من المؤسسات المالية المعتمدة عبر منصاتها الرقمية حيث تتيح هذه النسخة الرقمية لأصحاب العمل إدارة عمليات سداد الأجور بسهولة وسرعة عبر الربط المباشر للبيانات لحظيا بين أنظمة الوزارة والمؤسسات المالية من خلال المصرف المركزي، وذلك عبر المنصات الرقمية التابعة للمؤسسات المالية، بما يتيح الاستفادة من الحلول الرقمية الذكية، والتطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تقديم خدمات استباقية رائدة للمتعاملين.

وفي اطار التزام الوزارة في تطوير خدماتها بحلول مبتكرة، تم خلال المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات خدمة اصدار تصريح عمل جديد بما يتيح للمتعامل تقديم طلب لتعديل عرض العمل بعد إصداره، في حال وجود أخطاء في البيانات ، مما يسهم في تصحيح المعلومات بسرعة ودون الحاجة لإجراءات معقدة ، حيث تم بموجب ذلك خفض مدة الإنجاز بنسبة 95 % وتقليص الحقول من من 72 الى 37 حقلا وتقليل طلب المستندات بنسبة 50 %.

كما تم تطوير اجراءات إصدار تصريح عمل جديد لعامل مساعد والاستغناء عن طلب جميع المرفقات والمستندات بنسبة 100% وتقليص مدة إنجاز المعاملة من يومين إلى يوم واحد وكذلك تقليص الحقول من 40 إلى 10 حقول أي بمعدل 75% في تقليص الحقول.

كما تم استحداث خدمة مجانية بدلا عن التوقيع الالكتروني بخدمة التفويض الالكتروني عبر التطبيق الذكي بناءً على ملاحظات المتعاملين وتلبية لتطلعاتهم ويتم انجاز هذه الخدمة في دقيقتين بعد ان كانت تستغرق خدمة التوقيع الالكتروني 3 أيام وبلغت نسبة الخفض في المستندات والزيارات 100 % و الخفض في الحقول 97 % وكذلك الخفض في الإجراءات بنسبة 80 %.

كما شهدت المرحلة الثانية من تصفير البيروقراطية تطوير إجراءات فتح ملف صاحب عمل - عمالة مساعدة بما يمكنهم من الحصول على الخدمة عبر التطبيق الذكي دون الحاجة لزيارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وامن المنافذ وهو ما ساهم في تقليل مدة انجاز الطلب من ثلاثة أيام إلى يوم عمل وتقليص الخطوات من خمس الى ثلاث خطوات وهو الأمر ذاته بالنسبة الى خدمة فتح ملف مزرعة / عزبة بما يتيح استقدام العمالة المساعدة.

وقامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتطوير إجراءات الشكاوى العمالية من خلال ربط بيانات الاشتراك التقاعدي في نظام هيئة المعاشات ونظام صندوق أبوظبي للتقاعد بنظام الشكاوى العمالية حيث تصل البيانات في النظام تلقائيا حين المطالبة بالتقاعد وبالتالي الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية ضمن إجراءات الخدمة المطورة وتمكين المتعامل من الحصول على الخدمة من خلال محطة واحدة دون الحاجة لمراجعة أي جهة أخرى.

وأتاحت الوزارة خدمة تسجيل طلب شكوى انقطاع عن العمل من خلال التواصل على الرقم 80084 والقنوات الأخرى المتاحة - الموقع الالكتروني – التطبيق الذكي.