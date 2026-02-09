ضاحي خلفان يستقل رحلة تجريبية على متن قطار الركاب من دبي إلى الفجيرة

دبي في 9 فبراير/ وام/ استقل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رحلة تجريبية على متن قطار الركاب، انطلقت من منطقة القدرة بدبي وصولاً إلى محطة الركاب بمدينة الهلال في الفجيرة.

رافق معاليه سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، وسعادة اللواء أحمد المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من كبار الضباط، وعدد من المسؤولين في قطارات الاتحاد.

وعلى متن القطار، استمع معالي الفريق ضاحي خلفان إلى شرح من الكوادر الوطنية في قطارات الاتحاد حول أهم المستجدات الخاصة بالمشروع الوطني، بما فيها المسارات الأولى لقطار الركاب المقرر تشغيله خلال العام الحالي، والتي ستربط كل من العاصمة أبوظبي عبر محطة مدينة محمد بن زايد، إلى محطة إمارة دبي وتحديداً في عقارات جميرا للغولف وصولًا إلى محطة مدينة الهلال في إمارة الفجيرة، عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، وعلى المسارات الأخرى للقطار والتي سيتم تشغيلها تدريجياً، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 11 محطة، تعزز الربط بين إمارات الدولة وتوفر خدمات تنقل آمنة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والسياح.

وأشاد معاليه بمشروع قطار الركاب والذي يعد واحداً من أهم مشاريع البنية التحتية في الإمارات، إذ يعكس المشروع الحيوي الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة الدولة، لما له من أثر إيجابي كبير على كافة الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد معاليه أن قطار الاتحاد هو شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤية الدولة لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدم على مستوى المنطقة والعالم، وتسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع بين المناطق.

كما شدد معاليه على أن هذا المشروع الإستراتيجي يعكس روح الاتحاد ويدعم طموحات أبنائه ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في جميع المجالات، فضلاً عن كونه يعد أحد أهم عناصر دعم منظومة الاستدامة، وتعزيز التواصل بين أبنائنا في مختلف إمارات الدولة.

وفي ختام الرحلة أعرب معاليه عن شكره وتقديره لجهود فريق العمل الذي يقف وراء هذا الإنجاز الكبير، والذي تحقق بقيادة ومتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، بكل ما له من أثر في تعزيز منظومة النقل في الدولة.

من جانبه، أعرب سعادة شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد، عن سعادته بزيارة معالي الفريق ضاحي خلفان، والتي تعكس اهتمام معاليه ودعمه لشبكة السكك الحديدية الوطنية ومشاريعها والتي حققت نجاحاً ملموساً بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز منظومة نقل متكاملة ومستدامة تعزز الترابط الاجتماعي والتكامل الاقتصادي في الدولة.

وتخللت الزيارة جولة تفقدية لمحطة الركاب بمدينة الهلال بالفجيرة، اطلع خلالها معالي الفريق ضاحي خلفان على سير أعمال تطوير المحطة، والتي تمتاز بموقعها الاستراتيجي في الفجيرة

ضمن مراكز سكانية واقتصادية حيوية بما يضمن وصولاً سهلاً وخدمة فعالة، وبتصاميمها وخدماتها المميزة التي ستوفر من خلالها تجربة سفر مريحة وعصرية للركاب.