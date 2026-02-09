"دبي الطبية" تسجل عاماً جديداً من النمو المستدام وتوسع لافت لثلث شركاء الأعمال

دبي في 9 فبراير / وام / أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على تنمية الأعمال في مدينة دبي الطبية، عن تسجيل عام جديد من النمو القوي والمستدام، حيث سجلت زيادة قدرها 27% في توسعات شركاء الأعمال الحاليين ضمن منظومة مدينة دبي الطبية، بما يعني أن ثلث شركاء أعمالها اختاروا توسيع نطاق عملياتهم خلال العام.

جاء هذا الإعلان خلال مشاركة مدينة دبي الطبية في معرض الصحة العالمي - دبي 2026، الذي انطلق اليوم بـ"مدينة إكسبو"، مسلطاً الضوء على نضج وتكامل منظومتها في وقت يشهد فيه العالم طلباً متزايداً على وجهات الرعاية الصحية المتكاملة.

ويعكس هذا التوسع المتواصل تنامي الثقة في مدينة دبي الطبية كوجهة للاستثمار في القطاع الصحي، حيث شهد العام الماضي ارتفاع عدد المنشآت العاملة إلى 487 منشأة، فيما سجلت القوى العاملة نمواً بنسبة 30% لتصل إلى 12,941 متخصصاً.

كما تسارع الزخم الاستثماري، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة بنسبة 26% على أساس سنوي، مما يعزز دور مدينة دبي الطبية كمساهم رئيسي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للرعاية الصحية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية إن حجم التوسع الذي نشهده في مدينة دبي الطبية يشكل مؤشراً واضحاً على الثقة بأسس المنظومة، وعندما يختار ثلث شركاء الأعمال توسيع عملياتهم فإن ذلك يعكس طلباً مستداماً والتزاماً طويل الأمد بمدينة دبي الطبية كوجهة رائدة للرعاية الصحية المتكاملة.

وأضاف أن هذا الزخم يترجم اليوم إلى تقدم وتطور ملموس في المرحلة الأولى والثانية، بما يرسخ جاهزية المدينة الطبية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو المدفوع بالاستثمار والابتكار.

وضمن خطة التطوير البالغة 1.3 مليار درهم والتي تم الإعلان عنها حديثاً للمرحلة الأولى، تواصل سلطة مدينة دبي الطبية التقدم في تنفيذ المرحلة التالية من التطوير عبر إطلاق مجمعين متكاملين.

ويمتد المجمع الأول على مساحة 21,110 أمتار مربعة، ويقدم بيئة سكنية متكاملة تضم وحدات سكنية عادية وأخرى تحمل علامات تجارية، ومساحات سكن مشترك، إلى جانب متاجر تجزئة ومرافق خدمية تسهم في خلق بيئة نابضة بالحياة وتعزز التفاعل المجتمعي.

ويغطي المجمع الثاني مساحة 15,150 متراً مربعاً، ويشكل مركزاً للنشاط التجاري والرعاية الصحية، حيث يضم عيادات ومكاتب إدارية، إلى جانب متاجر تجزئة تلبي احتياجات العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى والزوار.

وتشمل المرحلة الأولى عدداً من المشاريع الرئيسية التي أُعلن عنها حديثاً، من بينها "بيكسل دي إتش سي سي" Pixel DHCC، أول مبنى مكاتب في مدينة دبي الطبية حاصل على التصنيف البلاتيني- الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، والذي صممته شركة "بي آند تي أركيتكتس آند إنجنييرز ليمتد"، ويوفر 13,000 متر مربع من المساحات المكتبية المرنة مع وحدات تجارية في الطابق الأرضي.

وتضم المرحلة الأولى أيضاً المجمع الطبي "ابن سينا+ دي اتش سي سي" Ibn Sina+ DHCC الطبي، وهو مجمع يشكل امتداداً متطوراً لمجمع ابن سينا الطبي الحالي، وتولى تصميمه مكتب التصميم والهندسة المعمارية (DAR) في دبي، ويمتد على مساحة 5,800 متر مربع، ويربطه ممر مباشر بالمجمّع الحالي، ويضم مرافق للجراحة والتشخيص والعيادات الخارجية والمكاتب الطبية.

وتتكامل هذه المشاريع مع بنية تحتية متطورة تشمل مواقف سيارات متعددة الطوابق مزودة بشواحن للمركبات الكهربائية، وأنظمة مواقف ذكية متكاملة مع نظام سالك، إلى جانب مراعاة أعلى معايير سهولة الوصول لدعم الحركة والتنقل بكفاءة داخل المنطقة.

وتواصل خطة التطوير في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية تحقيق زخم متزايد، حيث تم تأكيد نسبة 58% من مشاريع المخطط الرئيسي للمرحلة الثانية، بما يمثل استثمارات بقيمة 5.4 مليار درهم إماراتي.

وحتى يناير 2026، بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية للبنية التحتية في المرحلة الثانية 80%، مما يعكس تقدماً قوياً في وتيرة التنفيذ واستمرار الطلب على المشاريع المتكاملة التي تجمع بين الرعاية الصحية والسكن والتعليم والاستخدامات المتعددة.

وتشمل المشاريع كيتورا من ريتز-كارلتون، وكمبينسكي ريزيدنس، ودبي كريك جاردن من جلوبال بارتنرز، وهو مخطط سكني رئيسي يمتد على مساحة 127,000 متر مربع.

كما تضم المرحلة الثانية مركز آسان الطبي المتخصص في أمراض الجهاز الهضمي، ومستشفى برايم لأمراض القلب والرئتين، ومستشفى حمدان بن راشد للسرطان، إلى جانب توسعة المدرسة السويسرية العلمية.

وتواصل مدينة دبي الطبية تركيزها على تمكين الاستثمار، ودعم الابتكار الطبي، وتعزيز مساهمتها في تحقيق رؤية دبي لاقتصاد مرن ومتنوع قائم على المعرفة.