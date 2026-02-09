البنك العربي المتحد يسجل نمواً بنسبة 45% في صافي أرباحه في 2025

الشارقة في 9 فبراير/ وام / سجّل البنك العربي المتحد صافي أرباح بلغت 438 مليون درهم للسنة المالية 2025 مقارنة بـ 301 مليون درهم في السنة المالية 2024 محققاً نمواً بنسبة 45% على أساس سنوي ويعكس هذا الأداء القوي التنفيذ الناجح لاستراتيجية البنك مدعوماً بالنمو الكبير في الأصول والانضباط في إدارة التكاليف واتباع نهج حكيم في إدارة المخاطر.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 797 مليون درهم مدفوعاً بزخم قوي في الأعمال الأساسية شمل نمواً بنسبة 56% في الدخل من غير الفوائد وارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 24%.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 26% منذ بداية العام ليصل إلى 27.0 مليار درهم مدعوماً بزيادة القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 26% ونمو محفظة الاستثمارات بنسبة 31% في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 31% مما يعكس الثقة المتنامية للعملاء وقوة قاعدة التمويل.

وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: كان عام 2025 عاماً استثنائياً في مسيرة البنك العربي المتحد فقد شهد احتفالنا باليوبيل الذهبي خمسين عاماً "متحدون" من أجل العمل المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة مما شهد بداية فصل جديد في مسيرة تطوّر البنك مع الكشف عن هويتنا المؤسسية الجديدة.

وأضاف أن العام 2025 شكّل فترة تحولية للبنك مدعوماً بخطوات استراتيجية حاسمة وأداء مالي قوي فعلى الصعيد التشغيلي حقق البنك ربحية قويةً مدعومة بتنفيذ منضبط للخطط الاستراتيجية وإدارة حكيمة للمخاطر وتحسن في الرافعة التشغيلية وبالاستناد إلى الزخم القوي الذي تم تحقيقه خلال العام سجل صافي الأرباح نمواً مزدوج الرقم مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال: خلال هذه الفترة نجح البنك في زيادة رأس المال بقيمة 1.03 مليار درهم من خلال إصدار حقوق أولوية مما رفع رأس المال المصدر بنحو 50% ويعد واحداً من أكبر إصدارات حقوق الأولوية في عام 2025 من حيث حجم رأس المال الجديد مقارنة برأس المال القائم وقد أسهمت هذه الخطوة في تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ووضعه في موقع استراتيجي يمكّنه من متابعة فرص النمو المستدام بثقة.

وأضاف: مع التطلع إلى المرحلة المقبلة من مسيرة البنك العربي المتحد تظل أولوياتنا واضحة وتتمثل في تعميق علاقاتنا مع العملاء تسريع وتيرة التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا مع المساهمة بفاعلية ومسؤولية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.