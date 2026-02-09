تعاونية الشارقة تتعاون مع مؤسسات أكاديمية لتطوير برامج رقمية وذكاء اصطناعي جديدة

الشارقة في 9 فبراير/ وام / أعلنت تعاونية الشارقة عن تعاونها مع مؤسسات أكاديمية عالمية لتطبيق الأفكار والدراسات البحثية على أرض الواقع بما يسهم في تطوير مسارات العمل وتعزيز الابتكار في قطاع التجزئة عبر تنفيذ برامج متخصصة في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

جاء هذا التعاون مع كلية "إس بي جاين" للإدارة العالمية من خلال إشراك طلبة ماجستير إدارة الأعمال في تنفيذ مشاريع بحثية وتطبيقية تهدف إلى معالجة تحديات واقعية في قطاع التجزئة وتحويل المخرجات الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ بما يدعم توجهات التعاونية المستقبلية.

وقال زياد همامي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة: يأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية تعاونية الشارقة في تعزيز الشراكة بين القطاع الأكاديمي وقطاع التجزئة والاستفادة من أحدث المفاهيم البحثية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إلى جانب تمكين الكفاءات الشابة وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على تطوير قطاع التجزئة.

وأضاف: كما يعكس هذا التعاون حرص التعاونية على الاستثمار في المعرفة وتبنّي الابتكار كمنهج عمل مؤكدًا أن الشراكات الأكاديمية تمثل ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز القدرة التنافسية.

من جانبه أوضح فيصل النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بتعاونية الشارقة أن البحث شمل مشروعين رئيسيين ركّز المشروع الأول على التحول الرقمي حيث تناول الطلبة الفجوة بين التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحول إلى قرار الشراء وقدّموا نموذجًا متكاملًا لتجربة تسوق سلسة عبر قنوات متعددة إلى جانب مقترحات لتفعيل برامج الولاء من خلال معالجة فجوات الوعي والاستفادة من خدمات التوصيل للمنازل كعامل محفّز لتعزيز ولاء المتعاملين.

أما المشروع الثاني فركّز على تطبيقات البيانات والذكاء الاصطناعي حيث قدّم الطلبة خارطة طريق تقودها فرق التسويق لتحقيق نمو ربحي مستدام مع التركيز على بناء منظومة ذكاء اصطناعي داعمة لتخطيط الطلب ووضع إطار متقدم للتخصيص الدقيق بما يسهم في تحسين تجربة العملاء ورفع مستويات الولاء.

من جانبه قال الدكتور أوميش كوثاري نائب العميد في كلية إس بي جاين للإدارة العالمية إن هذه التجربة تعكس فلسفة الكلية القائمة على الدمج بين الأسس الأكاديمية والتطبيق العملي ومكّنت الطلبة من تطوير مهاراتهم القيادية والاستراتيجية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.