نادي طبرقة التونسي يحرز أول ذهبية للتجديف في "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 9 فبراير/ وام / شهدت النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 تتويج نادي جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد التونسي بأول ميدالية ذهبية في تاريخ منافسات التجديف التي تحضر للمرة الأولى ضمن الدورة بعد فوزه بسباق النهائي للزوجي بالمجدافين الذي أقيم اليوم على شاطئ الحمرية في الشارقة.

وتُقام الدورة بتنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة واسعة من الأندية العربية حيث تحوّل شاطئ الحمرية إلى مسرح لمنافسات قوية عكست التطور المتسارع لرياضة التجديف النسائي في المنطقة.

ونجح الثنائي التونسي "يلدس عثماني" و"ولاء عمري" في حسم النهائي بأداء اتسم بالانسجام والسرعة ليمنحا نادي جمعية طبرقة للرياضات البحرية والصيد أول ذهبية للتجديف في تاريخ الدورة بزمن 2:42.07 دقيقة متفوقتين على الفريق السعودي الذي قدم أداءً قوياً وحل في المركز الثاني بزمن 2:55.43 دقيقة.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى نادي المعادي واليخت المصري عبر الثنائي "مريم أبو الوفاء" "وسلمى بدور" بزمن 2:46.50 بعد سباق تنافسي مع نادي البحري لشاطئ الرباط المغربي في سباق تحديد المركز الثالث.

وأعربت البطلتان التونسيتان يلدس العثماني وولاء عمري عن سعادتهما بالتتويج مؤكدتين أن "الفوز بأول ذهبية للتجديف في الشارقة يمثل لحظة تاريخية وهو ثمرة عمل طويل واستعداد مكثف ونهديه إلى تونس.

من جانبه قال عبد العزيز الوسلاتي رئيس نادي جمعية طبرقة برفقة المدرب سفيان السعيدي إن الفريق عمل لأشهر طويلة بهدف تحقيق هذا الإنجاز مضيفاً أن ذهب الزوجي يمثل بداية قوية وطموحنا يتواصل للمنافسة على ذهبية الفردي في ختام المنافسات.