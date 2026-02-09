التعليق الرياضي يثري متعة المشاهدة في "عربية السيدات 2026"

الشارقة في 9 فبراير/ وام / أضفى التعليق الرياضي للثلاثي عبد الله أبوزنجال وأشرف سمارة ومحمد سليمان أجواءً حماسية نابضة بالحياة على منافسات الألعاب الجماعية في الكرة الطائرة وكرة السلة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المقامة حالياً في الشارقة حتى 12 فبراير الحالي بمشاركة واسعة من الأندية العربية في تسع ألعاب رياضية.

وحظيت المباريات بمتابعة جماهيرية واسعة عبر شاشات التلفزيون حيث شكّل الأداء الاحترافي للمعلّقين الثلاثة عنصرًا رئيسيًا في تعزيز تجربة المشاهدة من خلال قراءة دقيقة لمجريات اللعب وتقديم تحليل فني مبسّط يقرب الجمهور من تفاصيل المنافسة ويثري فهمه لمجرياتها.

ويمتلك كل من أبوزنجال وسمارة وسليمان مسيرة مهنية حافلة في التعليق الرياضي تجمع بين الخبرة والشغف والمعرفة الفنية ويُعد عبد الله أبوزنجال من الأصوات التي واكبت انطلاقة دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات منذ نسختها الأولى ما جعله شاهدًا على تطور هذا الحدث الرياضي العربي وتنامي حضوره وتأثيره.

وقال أبوزنجال إن مسيرته في التعليق بدأت قبل أكثر من 25 عامًا عبر كرة القدم قبل أن تتسع لتشمل كرة السلة واليد والطائرة والرياضات البحرية مشيرًا إلى أن الألعاب الجماعية النسائية في هذه الدورة تمثل مساحة غنية بالإثارة والتنافس والتقارب العربي.

وأضاف أن اجتماع سيدات العرب في هذا الحدث يشكّل قيمة رياضية وإنسانية كبيرة لما يتيحه من فرص للاحتكاك وتبادل الخبرات إلى جانب ما يقدّمه من مستويات تنظيمية وفنية عالية تعكس مكانة الدورة في المشهد الرياضي العربي.

من جانبه يخوض المعلّق محمد سليمان تجربته الأولى في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات معتبرًا مشاركته محطة مهمة في مسيرته المهنية موضحا أنه حرص قبل انطلاق المنافسات على دراسة تفاصيل الفرق واللاعبات واللوائح الفنية والتقنيات المستخدمة ومن بينها تقنية مراجعة الفيديو في الكرة الطائرة لما لها من دور في تعزيز العدالة التحكيمية ورفع مستوى المنافسة.

وأشار إلى أن تجربته في التعليق الرياضي بدأت قبل نحو ثلاث سنوات من خلال كرة اليد والبادل قبل أن تتوسع لتشمل كرة السلة والطائرة مؤكدًا أن التعليق على هذه الألعاب يتطلب إعدادًا معرفيًا وفنيًا دقيقًا، خاصة في ظل قلة المتخصصين فيها ما يدفعه إلى مواصلة تطوير أدواته المهنية لتقديم مادة ثرية وممتعة للمشاهدين.

ويشكّل حضور الثلاثي أبوزنجال وسمارة وسليمان إضافة نوعية للتغطية الإعلامية للدورة إذ يسهم أداؤهم في نقل أجواء المنافسة بحيوية واحترافية وتعزيز ارتباط الجمهور بالألعاب الجماعية النسائية بما يدعم انتشارها وتوسّع قاعدتها الجماهيرية في الإمارات والمنطقة العرب.