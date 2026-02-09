"آبل" تطلق النسخة التجريبية لـ "سيري 2.0" بقدرات "الوكيل الذكي"

واشنطن في 9 فبراير / وام / أعلنت شركة "آبل" عن إتاحة النسخة التجريبية للمساعد الصوتي "سيري 2.0" ضمن تحديث "iOS 26.4"، معتمدة على نموذج ذكاء اصطناعي متطور يضم 1.2 تريليون مُعامل، طُور بالتعاون مع "جوجل".

ويتميز الإصدار الجديد بقدرات "الوكيل الذكي" التي تتجاوز مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ مهام كاملة تلقائيا، مستفيداً من صلاحيات الوصول إلى الرسائل، والتقويم، والصور، وسجل التصفح.

ومن المقرر أن تتاح التجربة لمدة أسبوع واحد بدءا من 23 فبراير الجاري عبر التسجيل في برنامج "آبل" للنسخ التجريبية.

