شرطة أبوظبي تطّلع وفدًا روسيًا على الأنظمة الأمنية المتطورة

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ أطلعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وفدًا أمنيًا روسيًا على أبرز الممارسات التطويرية والأنظمة المتقدمة التي تسهم في تعزيز استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأمنية في الدول الصديقة.

واستقبل اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد دكتور سلطان عبيد النعيمي نائب مدير قطاع شؤون القيادة، الوفد الروسي برئاسة الفريق أول أندريه فلاديميروفتيش كيكوت النائب الأول لوزير الشؤون الداخلية رئيس خدمة شؤون الجنسية وتسجيل الأجانب، وسعادة إيرينا ياروفايا نائب رئيس مجلس "الدوما" للجمعية الفيدرالية لدى روسيا الاتحادية، والوفد المرافق.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل توسيع مجالات التعاون في العمل الشرطي والأمني، ومناقشة فرص المقارنة المعيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، إلى جانب تسليط الضوء على الدور الريادي لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في توظيف أحدث التقنيات في التدريب الشرطي والأمني، وفق أرقى المعايير العالمية.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية في المدينة الآمنة، واستقبلهم العقيد المهندس سعيد عبدالله الرشيدي مدير إدارة المدينة الآمنة، واطّلع الوفد على شرحٍ مفصل حول الإنجازات الريادية والأنظمة الحديثة المعتمدة في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز المنظومة الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.

واستمع الوفد إلى عرضٍ شامل حول آليات العمل والتقنيات المتقدمة المستخدمة، شملت نظم الرقابة الإلكترونية، والحلول الذكية الداعمة لصناعة القرار الأمني، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين جودة الأداء، إضافة إلى أحدث الأنظمة المرتبطة بالأبراج والكاميرات وتقنيات التتبع الجغرافي، والنماذج الذكية لتحليل البيانات وتطبيقات المراقبة المتطورة.