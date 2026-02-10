"المواي تاي" يكرم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ كرّم سعادة عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، سيرجي بوبكا، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، وذلك في ختام منافسات المواي تاي التي أقيمت على مدار 3 أيام في سبيس 42 أرينا ضمن ألعاب الماسترز" أبوظبي 2026"، وذلك تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم الرياضة العالمية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الاتحادات والمؤسسات الرياضية.

وتستضيف العاصمة أبوظبي منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير الجاري، بمشاركة واسعة من نخبة الرياضيين من مختلف دول العالم، في حدث رياضي دولي يعكس مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.

كما قام ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، بتكريم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز، في خطوة تعكس عمق العلاقات المؤسسية بين الاتحادات الرياضية الدولية، وحرصها على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم تطوير الرياضة على المستوى العالمي.

حضر التكريم طارق محمد المهيري ، وعلي خوري، وياسر سالم الساعدي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.