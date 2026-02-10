جامعة أبوظبي و"معاً" تفتتحان مبنىً بتمويل مجتمعي مستدام لدعم المنح الدراسية

أبوظبي في 10 فبراير /وام/ افتتحت جامعة أبوظبي، بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، مبنى بتمويل مجتمعي في منطقة المفرق، يهدف إلى توليد تمويل طويل الأجل للمنح الدراسية.

حضر حفل الافتتاح سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في الهيئة، والبروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، وسالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة.

ويجسد المبنى، الذي تم تطويره بمساهمة إجمالية قدرها 9.5 مليون درهم وعلى مساحة تبلغ 4300 متر مربع، نموذجاً مبتكراً للمسؤولية الاجتماعية للشركات، يقوم على تحويل الأصول المجتمعية إلى مصادر إيرادات مستمرة يتم تخصيصها لتمويل المنح الدراسية للطلبة.

ويضم المرفق 16 مكتباً، وأربعة مستودعات، وستة متاجر تجزئة، وسوبرماركت، وسيتم تأجيره لدعم النشاط التجاري المحلي، إلى جانب توليد تمويل مستدام وطويل الأمد لدعم تعليم أجيال المستقبل.

ومن المتوقع، بعد التشغيل الكامل للمبادرة، أن تسهم في دعم ما يصل إلى 25 منحة دراسية كاملة أو أكثر من 40 منحة جزئية سنوياً، بما يعزز توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي وتمكين الأجيال القادمة.

وقال البروفيسور غسان عواد، إن افتتاح المبنى يمثل محطة مفصلية في تحويل المساهمات المجتمعية إلى فرص تعليمية مستدامة، وإن تعكس هذه المبادرة تعكس التزام جامعة أبوظبي بالنمو الشامل، والمسؤولية المجتمعية المشتركة، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات عبر شراكة مجتمعية فاعلة وهادفة.

من جانبه قال سعادة عبدالله العامري، إن دعم ركيزة التعليم وتمكين الطلبة يترك أثراً عميقاً لا ينعكس على الفرد فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله، من خلال إعداد قوى عاملة تتمتع بمهارات وقدرات استشرافية عالية، لافتا إلى أن الشراكات هي جوهر عمل هيئة "معاً".

وتندرج هذه المبادرة في إطار علامة "من المجتمع للمجتمع" التي أطلقتها هيئة "معاً"، بما يعزز ثقافة العطاء في إمارة أبوظبي من خلال توحيد جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية وأفراد المجتمع لتحقيق أثر اجتماعي ملموس. كما تنسجم مع الأولويات الوطنية الهادفة إلى تمكين المجتمع، وتعزيز التعليم، ودعم التنمية المستدامة.