أرباح "إمباور" في 2025 تنمو بنسبة 10.5%

دبي في 10 فبراير /وام/ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، المدرجة في سوق دبي المالي، نتائجها المالية للعام المالي 2025،؛ حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.419 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024.

وسجلت "إمباور" أرباحاً صافية مقدارها 1.004 مليار درهم خلال العام ذاته بنسبة نمو 10.5% مقارنة بعام 2024، فيما بلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 993.3 مليون درهم، وإجمالي أرباح المؤسسة قبل الضريبة 1.103 مليار درهم بزيادة قدرها 10.5% أيضاً.

وشهد العام 2025 أداءً استثنائياً في عمليات "إمباور" التشغيلية؛ إذ بلغت القدرة الإجمالية الموصلة حوالي 1.7 مليون طن تبريد، كما زادت القدرة المتعاقد عليها 11% مقارنة بعام 2024 لتصل الى حوالي 2 مليون طن تبريد وذلك بعد توقيع 186 عقداً جديداً خلال 2025.

وقال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، إن النمو المتواصل في الإيرادات والأرباح، إلى جانب التوسع في محفظة المشاريع والبنية التحتية أسهم في ترسيخ مكانة "إمباور" كشريك أساسي في دعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي، ومزوّد موثوق لحلول تبريد المناطق الموفرة للطاقة.

ونمت إيرادات "إمباور" وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.9% و 6.2% على التوالي خلال عام 2025 مقارنةً بالعام السابق.

وارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها "إمباور" بخدماتها إلى 1747 مبنى في عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المتعاملين الجدد المسجلين 26% مقارنة بعام 2024، كما وصل إجمالي عدد عملاء المؤسسة الى 156 ألف متعامل في نهاية عام 2025.

وبلغ عدد عمليات سداد الفواتير التي تمت عبر قنوات الدفع الالكتروني التي تقدمها "إمباور" بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين من بنوك ومؤسسات مالية 979 ألف و51 عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واعتمدت "إمباور" 46 ألفا و876 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال العام 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.