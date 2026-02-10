غرف دبي تطلق منصة خدمات رقمية لِتعزيز تجربة الأعضاء

دبي في 10 فبراير /وام/ أطلقت غرف دبي، منصة رقمية متطورة تضم خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال تحت اسم "بوابة خدمات غرف دبي"، وذلك بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى تلك الخدمات من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام غرف دبي بتسريع التحول الذكي، والارتقاء بخدماتها التي تستفيد منها أكثر من 292 ألف شركة نشطة مسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي؛ إذ تسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن إطلاق "بوابة خدمات غرف دبي" يمثل محطة نوعية في مسيرة التحول الذكي، ما يعكس التزاما بمواصلة تطوير خدمات "الغرف" لمواكبة مستجدات بيئة الأعمال المتغيرة بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية، لافتا إلى أن المنصة صممت لتلبية متطلبات الأعضاء عبر تبني أحدث التقنيات الرقمية مع الحرص على توفير تجربة تعامل أكثر سرعة وسلاسة.

وتقدّم المنصّة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة ومن ضمنها خدمة العضوية في غرفة تجارة دبي، وخدمة المعلومات، وخدمات دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، وخدمة الوساطة، وخدمة التصديق، وخدمة شهادة المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.

وتضمن المنصة تجربة رقمية أكثر وضوحاً وجاذبية إضافة إلى تجربة مبسطة ومباشرة للمتعامل، ما يتيح معالجة الطلبات بشكل أسرع ويوفر منظومة خدمية ذكية قائمة على البيانات، وتتضمن لوحات تفاعلية تعرض تحليلات وإحصاءات معمقة لدعم عملية اتخاذ القرار، ومركز إشعارات فورية يضمن اطلاع المستخدمين على جميع المعاملات، ولوحة رئيسية متحركة تُبرز آخر المستجدات والفعاليات القادمة لتعزيز تفاعل الأعضاء، ما يتيح تقديم الخدمات بشكل أكثر سلاسة وكفاءة، وبالتالي تعزيز قدرة مجتمع أعمال دبي على الإنجاز والتطور.