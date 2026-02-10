14 مشروعاً عالمياً تتصدر جوائز فالكون للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"

أبوظبي في 10 فبراير /وام/ تصدرت 14 مشروعاً عالمياً جوائز "فالكون للقضاء على الأمراض" التي أعلن عنها المعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، في خطوة تهدف إلى تكريم الجهات التي تقدّم أبحاثاً مبتكرة وجهوداً داعمة تسهم في تسريع التقدم نحو القضاء على هذه الأمراض، من خلال تبني نهج متكامل ومتعدد التخصصات.

وجاء اختيار المشاريع الـ14 الفائزة من بين نخبة من المشاركات العالمية، لتشكل دفعة متنوعة تمتد عبر قارة إفريقيا والشرق الأوسط والقارتين الأميركيتين، وتعكس التزاماً جماعياً بتجاوز الحواجز بين برامج مكافحة الأمراض، وتعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع السياسات والمناصرة والتنفيذ الميداني، بما يسرّع التقدم نحو القضاء على الأمراض.

وتضم هذه الدفعة باقة متنوعة من المبادرات البحثية التي تتناول أمراضاً تشمل الملاريا، وداء الفيلاريات اللمفاوي، وداء كلابية الذنب، وشلل الأطفال، وحمى الضنك وغيرها من الأمراض المدارية المهملة.

وتمتد هذه المشاريع لتشمل حلولاً تشخيصية متعددة ومتكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ونماذج متكاملة لمكافحة نواقل الأمراض، بالإضافة إلى مبادرات مناصرة لتعزيز التمويل المحلي، ونماذج قائمة على المجتمع لتعزيز القدرة على الصمود.

وتركّز نسخة التكامل "Integration Edit" بشكل خاص على ردم الفجوة بين البحث العلمي والمناصرة، وتعزيز أنظمة الترصد والتشخيص، وتطوير أساليب مكافحة النواقل، ودمج جهود القضاء على الأمراض ضمن النظم الصحية الوطنية.

وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمار في هذه المشاريع نحو 2.6 مليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من تنوعها في المواقع الجغرافية والمنهجيات، إلا أنها تشترك جميعها في هدف واحد، يتمثل في إنتاج أدلة قابلة للتطبيق، وتعزيز مسارات السياسات العامة والمناصرة، وتسريع التقدم نحو القضاء على الأمراض من خلال نهج متكامل.

وأكدت سعادة الدكتورة فريدة الحوسني، الرئيس التنفيذي للمعهد العالمي للقضاء على الأمراض المعدية "غلايد"، أن "جوائز فالكون تعمل على تحفيز العمل المبني على الأدلة لتعزيز القضاء على الأمراض من خلال حلول متكاملة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وتعكس قوة التعاون عبر الحدود ومجالات الأمراض المختلفة، والدور الحيوي للقيادة المحلية في تحقيق تقدم مستدام.

وأضافت أن جوائز فالكون للقضاء على الأمراض تشكّل منصة تحفيزية للابتكار وتعزيز التعاون، من خلال دعم مشاريع بحثية تُظهر كيف يمكن للنهج المتكامل عبر الأمراض والقطاعات والأنظمة الصحية أن يحقق أثراً أكبر واستدامة أطول وقدرة أعلى على الصمود.