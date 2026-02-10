قيمة عقود البناء في إمارة عجمان تتجاوز 17 مليار درهم خلال 2025

عجمان في 10 فبراير/ وام/ أعلنت دائرة البلدية والتخطيط – عجمان، عن تحقيق قطاع البناء في الإمارة قفزة نوعية خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمة عقود البناء في الإمارة ما قيمته 17 مليار و411 مليون درهم خلال عام 2025، فيما بلغ عدد رخص البناء الصادرة 5,719 رخصة، وبزيادة تجاوزت 7 مليارات و756 مليون درهم، بنسبة 80% مقارنة مع عام 2024، في إنجاز يعكس النمو المتسارع الذي يشهده قطاع البناء والتشييد، ويؤكد مكانة الإمارة وجهة استثمارية واعدة، ويتوائم مع توجهات رؤية عجمان 2030 لخلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها.

وأكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن النتائج المحققة خلال عام 2025 تمثل محطة بارزة في مسيرة التنمية العمرانية في إمارة عجمان، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في قيمة عقود البناء يعكس ثقة المستثمرين والمطورين بالبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة التي توفرها الإمارة.

وأوضح أن هذا النمو يتكامل مع جهود العمل المستدام لتعزيز جودة الحياة، وبناء بيئة حضرية متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتلبي تطلعات السكان والمستثمرين.

من جانبه، قال الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، إن قيمة العقود حققت قفزة إيجابية مقارنة مع عام 2024 حيث بلغت 9 مليارات و655 مليون درهم، وسجلت عدد الرخص 4898 رخصة في العام ذاته، ما يجسد النشاط المتزايد في مشاريع التطوير العمراني والسكني والتجاري، مؤكدًا حرص الدائرة على تقديم خدمات عالية الكفاءة تسهم في تسريع الإجراءات وضمان أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى أن إدارة المباني تواصل العمل على تطوير منظومة تراخيص البناء من خلال التحول الرقمي الكامل، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يضمن إنجاز المعاملات بدقة وسرعة، ويدعم تنافسية الإمارة في مؤشرات الأداء المحلية والعالمية.