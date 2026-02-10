أبوظبي العالمي يفتتح مركزا جديدا للخدمات في الغاليريا جزيرة الماريه

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ أعلن أبوظبي العالمي "ADGM"، اليوم عن افتتاح مركز خدماته الجديد في الغاليريا جزيرة الماريه، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والأفراد في جزيرتي الماريه والريم وتوفير خدمات مباشرة بدون موعد مسبق، تشمل الخدمات العقارية مثل تسجيل عقود الإيجار ومعاملات البيع والشراء، إضافة ً إلى الخدمات المرتبطة بالتأشيرات.

وقال بيان لأبوظبي العالمي :يعكس افتتاح هذا المركز استمرار النمو القوي لأبوظبي العالمي، ما يعزز مكانته كأسرع مركز مالي نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويؤكد التزامه المستمر بتقديم خدمات مرنة تتمحور حول المتعاملين، باعتباره وجهة مفضلة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها وتشغيلها وتنميتها في أبوظبي وخارجها.

وقال سعادة راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن افتتاح مركز خدمات أبوظبي العالمي يشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة نموّنا، ومع تسارع الطلب على خدمات أبوظبي العالمي، يتيح لنا هذا المركز تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والسكان والمستثمرين، وتقديم دعم متكامل وتجربة متميزة للمتعاملين.

ويمثل هذا المركز قناة إضافية للتواصل مع مجتمع الأعمال والسكان في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي، بما يوفر دعما مباشرا ويعزز الخدمات الرقمية والمزايا التي يقدمها أبوظبي العالمي.