الجامعة العربية تبحث غدا مواجهة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة في 10 فبراير /وام/ أعلنت جامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، يوم غد الأربعاء؛ لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات الحكومة الإسرائيلية، وفي مقدمتها توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وذكر السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد هذه الدورة غير العادية، في ظل القرارات الإسرائيلية التي تستهدف توسيع الاستيطان وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يسمى الإدارة المدنية، بما يمس مكانة ووضعية الحرم الإبراهيمي الشريف.