ضمن "عملية الفارس الشهم 3".. دخول أول دفعة من مساعدات "سفينة صقر الإنسانية" إلى غزة

غزة في 10 فبراير/ وام/ دخلت إلى قطاع غزة أول دفعة من مساعدات "سفينة صقر الإنسانية"، وذلك بعد أربعة أيام من وصول السفينة إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية "الفارس الشهم 3".

وجاء دخول الدفعة الأولى ثمرةً لجهود مكثفة بذلها فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش، الذي عمل على مدار الساعة عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية لاستكمال عمليات التفريغ والاستلام والفرز وإعادة الترتيب وتجهيز الشحنات وفق الاحتياجات، بما يضمن انسيابية التحريك وسرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها داخل القطاع.

وأكد فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي أن العمل يتم وفق منظومة دقيقة ومنظمة، وبوتيرة متواصلة ليلاً ونهاراً، لتسريع وتيرة إدخال المساعدات وتقديم الدعم العاجل للأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وهذه المساعدات هدية من مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام عملية "الفارس الشهم 3" بمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتكثيف الاستجابة الإنسانية عبر تسيير المساعدات بشكل مستمر، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء وإغاثة الأشقاء.