"الإمارات للطب التكاملي" يطلق رؤيته الإستراتيجية خلال "معرض الصحة العالمي"

دبي في 10 فبراير /وام/ أطلق مجلس الإمارات للطب التكاملي اليوم، رؤيته الإستراتيجية لتصبح الإمارات مرجعاً عالمياً في الطب التكاملي، بهدف تعزيز الصحة الشاملة واستدامة القطاع الصحي، وذلك خلال مشاركته ضمن المنصة الوطنية الموحدة "صحة الإمارات"، في معرض الصحة العالمي "WHX" المقام في مركز دبي للمعارض، بمدينة "إكسبو دبي".

وتهدف رؤية المجلس إلى رسم مستقبل الرعاية الصحية التكاملية عبر دمج الطب الحديث والتقليدي والتكميلي، وتعزيز الممارسات الآمنة القائمة على الأدلة، والأبحاث المتقدمة، والابتكار، وتطوير المواهب، والتعاون الدولي، وذلك من خلال إستراتيجية تعتمد على سبعة محاور رئيسية تشمل الحوكمة، ودمج الخدمات، وشمولية التغطية التأمينية، والتعليم وبناء القدرات، والبحوث والابتكار، والنمو والتعاون والشراكات، بالإضافة إلى المشاركة والتوعية.

وقالت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس الإمارات للطب التكاملي، إن المجلس شهد اليوم خطوة إستراتيجية جديدة في مسيرته نحو تمكينه من أداء دوره الوطني في تطوير نموذج متكامل للرعاية الصحية، يُعزّز سلامة المرضى، ويرتقي بجودة الخدمات، بما يسهم في صياغة ملامح مستقبل الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وليتجاوز أثره حدود المنطقة إلى العالم.

وأضافت أن حضور المجلس في معرض الصحة العالمي يتماشى مع توجهاته الرامية للتواجد العالمي على مستوى المنصات الدولية، حيث يجتمع الابتكار والمعرفة مع الأدلة العلمية، مشيرة إلى متابعة المجلس للتحولات العالمية في نموذج الرعاية العلاجية نحو نموذج الصحة الوقائية المرنة والشاملة، مؤكدة أن المناهج التكاملية القائمة على العلم تشكّل أحد المسارات الأساسية لتطوير الأنظمة الصحية.

ويسلط جناح المجلس في المعرض الضوء على الابتكار والتعليم والبحث العلمي في الطب التكاملي، مع التركيز على دمج الطب التقليدي الإماراتي والمنتجات العشبية والطبيعية، وتعزيز أطر السلامة والجودة، واستعراض التطبيقات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

ويقدّم المجلس مبادرتين رئيسيتين، الأولى مبادرة "د. ليلى"، وهي منصة تعليمية وبحثية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع معلومات الطب التقليدي والعشبي بشكل رقمي، وتعد أول طبيب افتراضي متخصص في هذا المجال، بينما تتعلق الثانية بالتقنيات الحديثة للبحث والتطوير، وتشمل منصة "إكستال باي" لتطوير أدوية الطب الصيني التقليدي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للدواء، إضافة إلى منصة (I-D-E-A) التي تُستخدم لتحليل المكونات الفعالة وضمان الفاعلية والسلامة عبر كامل سلسلة البحث والتطوير.

ويهدف المجلس من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطب التكاملي، وربط التراث الشعبي بالعلم لتقديم رعاية صحية آمنة ومتميزة، ودعم التعاون الدولي وتبادل المعرفة، مع مواصلة قيادة الحوار الإستراتيجي عبر قمة الشفاء للطب التكاملي التي تجمع صناع السياسات والأكاديميين والمبتكرين لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية التكاملية.