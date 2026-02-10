إطلاق النسخة المحدثة من "مرصد سوق العمل الإماراتي"

دبي في 10 فبراير/ وام/ أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين النسخة المحدثة من "مرصد سوق العمل في دولة الإمارات"، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول سوق العمل ومؤشراته ومخرجات منظومة سياسات ضبطه وتنظيمه وتنافسيته العالمية.

وتتميز النسخة المحدثة من المرصد بواجهة واضحة وجذابة وبسهولة التصفح والتنقل بين محتوياته بسرعة، فضلا عن تواتر رفده بالمعلومات و تعزيزه ببيانات إضافية وتفصيلية.

ويتضمن الموقع العديد من الواجهات منها، واقع تنافسية سوق العمل الإماراتي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وبيانات وإحصائيات حول القوى العاملة في الدولة والمنشآت والتوطين إلى جانب البيانات المتعلقة بمنظومة الحماية الاجتماعية والرفاه والتي تضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ونظام الادخار وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري والتأمين الصحي وبرنامج حماية مستحقات العمال ونظام حماية الأجور، إضافة إلى إحصائيات ومعلومات حول منظومة الرقابة والتفتيش وغيرها من الواجهات.