9.09 مليار درهم أرباح "كهرباء دبي" في 2025

دبي في 10 فبراير /وام/ بلغت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" خلال 2025، بعد الضرائب 9.09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 25.66% مقارنة بأرباح العام السابق 2024، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 10.99 مليار درهم بارتفاع نسبته 17.9%.

وبلغت الإيرادات المجمعة للعام بأكمله 32.84 مليار درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 17.37 مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة حققت في 2025 أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها، والتنفيذ الدقيق لإستراتيجيتها، والنمو المستدام في الطلب في أنحاء دبي.

وأضاف أن الاستدامة لا تزال محوراً أساسياً في إستراتيجية الهيئة؛ إذ تجاوز إنتاج الطاقة النظيفة 10 تيراوات/ساعة للمرة الأولى، ما يعزز تقدمها نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وقال إن الهيئة تواصل تقديم توزيعات أرباح مستقرة ومضمونة، مع تغطية صافي الربح بعد الضريبة لتوزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليار درهم بنحو 1.46 مرة.

وارتفعت الإيرادات السنوية المجمَّعة لهيئة كهرباء ومياه دبي لعام 2025 بنسبة 6.02% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وأنتجت الهيئة في عام 2025، ما مجموعه 62.21 تيراوات/ساعة من الطاقة مقارنة بـ 59.19 تيراوات/ساعة في عام 2024، بزيادة قدرها 5.10%، وأنتجت 10.10 تيراوات/ساعة من الطاقة النظيفة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 52.38% مقارنة بالعام السابق.

وشكلت الطاقة النظيفة 16.23% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها هيئة كهرباء ومياه دبي خلال عام 2025.

وشهدت الهيئة زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2025 بلغ 11.39 جيجاوات، بزيادة قدرها 5.83% مقارنة بعام 2024، كما ارتفع الطلب على المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 161.505 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 6.62% مقارنة بالعام السابق.

وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 487 مليون جالون إمبريالي مقارنة بـ455 مليون جالون في عام 2024.

وبنهاية عام 2025، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي 1 مليون و327 ألفا و182 حساب متعامل؛ إذ ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ 56 ألفا و897 حساباً بزيادة قدرها 4.48% مقارنة بالعام السابق.

واستثمرت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2025، مبلغ 11.72 مليار درهم على مستوى المجموعة، بشكل رئيسي لتعزيز قدرة الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه وشبكات النقل والتوزيع، وبلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة في العام المذكور 17 ألفا و979 ميجاوات، منها 3860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة.

ومن المتوقع بحلول عام 2030، أن تتجاوز القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة 23 جيجاوات من الكهرباء منها 8.3 جيجاوات من الطاقة النظيفة بنسبة تبلغ نحو 36.1% من مزيج الطاقة، وستضيف الهيئة بحلول ذلك العام 308 مليون جالون لقدرتها الإنتاجية اليومية من المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وستصل القدرة الانتاجية الاجمالية للمياه المحلاة إلى 735 مليون جالون يومياً.