انطلاق الملتقى الإماراتي الإيطالي الأول لعلوم الفضاء والفلك

الشارقة في 10 فبراير/وام/ افتتحت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، فعاليات الملتقى الإماراتي الإيطالي الأول لعلوم الفضاء والفلك، الذي تنظمه الأكاديمية بالتعاون مع المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في جمهورية إيطاليا، وبرعاية السفارة الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والطلبة والمهتمين من المؤسسات الأكاديمية والتقنية.

ويناقش الملتقى، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، أحدث المستجدات العلمية في مجالات علوم الفضاء والفلك، مع التركيز على التوجهات العلمية والتطبيقية الحديثة في علم الفلك الراديوي، بما يشمل تشغيل المراصد الراديوية، والهندسة والتركيب والتشغيل الأولي للتلسكوبات، وأنظمة اكتساب ومعالجة البيانات، والحوسبة عالية الأداء، والتعامل مع البيانات الضخمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة الضوضاء الراديوية وحماية الطيف الترددي، والربط بالشبكات البحثية الدولية.

وأكد سعادة الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، في كلمته الافتتاحية، أهمية استضافة هذا الملتقى العلمي، مشيرًا إلى أن انعقاده يعكس متانة العلاقات الإماراتية الإيطالية، والإيمان المشترك بأهمية تبادل المعرفة وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، موضحا أن احتضان جامعة الشارقة لهذا الحدث يأتي انسجامًا مع رسالتها الأكاديمية والبحثية ورؤيتها القائمة على الانفتاح العلمي والتعاون الدولي، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، التي أسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في مجالات الفضاء والعلوم المتقدمة مضيفا أن الأكاديمية، وبدعم ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تمثل منصة استراتيجية لتأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث العلمي المشترك.

من جانبه، أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، لوكالة أنباء الإمارات "وام " أن تنظيم الملتقى ينسجم مع رؤية الأكاديمية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الوطنية لعلوم الفضاء والفلك، ودعم التكامل بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العلمي، مشيرًا إلى أن التعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية يمثل خطوة نوعية تسهم في تطوير برامج بحثية مستدامة وبناء الكفاءات العلمية، وتعزيز حضور دولة الإمارات إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.

بدوره، أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير الجمهورية الإيطالية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تشهد تطورًا متسارعًا قائمًا على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الشراكات في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ولاسيما علوم الفضاء والفلك، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع علمية مستدامة.

من ناحيته، أوضح الدكتور روبرتو راغاتسوني، رئيس المعهد الوطني للفيزياء الفلكية في إيطاليا، أن التعاون العلمي مع أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك يعكس التزام الطرفين بتعزيز البحث العلمي وفق أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في نقل الخبرات وتحقيق نتائج علمية مستدامة.

وعلى هامش الملتقى، وقّعت الجامعة والمعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي في مجالات علوم الفضاء والفلك، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتدريب الباحثين والطلبة، وتطوير مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات، وتبادل المنشورات العلمية.

ووقع المذكرة عن الجامعة مديرها الدكتور عصام الدين عجمي، وعن المعهد رئيسه الدكتور روبرتو راغاتسوني، بحضور السفير الإيطالي و الدكتور حميد مجول النعيمي.