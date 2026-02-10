"راكز" تتعاون مع "زوهو" لتعزيز القدرات الرقمية والكفاء التشغيلية لمجتمع أعمالها

رأس الخيمة في 10 فبراير /وام/ وقّعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع شركة "زوهو" العالمية المتخصصة في التكنولوجيا، بهدف تمكين مجتمع أعمالها من الوصول إلى حلول وأدوات رقمية عالمية المستوى تدعم الإنتاجية والكفاءة وتسهم في تحقيق نمو مستدام للأعمال.

وقع مذكرة التفاهم في مركز كزمباس للإعمال، كل من بونيت جين، رئيس قطاع الإستراتيجية براكز، وبريم أناند، المدير المشارك للنمو الإستراتيجي في شركة زوهو.

وستحصل الشركات المسجّلة في "راكز" داخل دولة الإمارات، بموجب هذه الشراكة، على إمكانية الاستفادة من أرصدة رقمية تصل إلى 1000 دولار أمريكي، ما يتيح لها الاستفادة من حزمة "زوهو" المتكاملة من التطبيقات التي تغطي الوظائف الأساسية للأعمال، بما في ذلك المحاسبة وإصدار الفواتير وإدارة علاقات العملاء والموارد البشرية والتعاون الداخلي وإعداد التقارير. وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات من إدارة عملياتها الأساسية بكفاءة أعلى، والحد من الأعباء الإدارية وتعزيز مستوى الإشراف والمتابعة على أنشطتها.

وقال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" إن التحول الرقمي هو أحد المحركات الرئيسية لتعزيز التنافسية والمرونة على المدى الطويل، وإن الشراكة مع "زوهو" تتيح لأعضاء مجتمع الأعمال في المجموعة الوصول إلى حلول رقمية عالمية المستوى ومناسبة للشركات، وبكلفة فعالة بما يدعم مسيرتهم في النمو والابتكار والتكيّف مع متطلبات السوق المتغيرة، ما يعكس التزام "راكز" بتقديم قيمة مضافة عملية تسهم في دعم نجاح مجتمع الأعمال.

وتوفّر "زوهو" محفظة شاملة من تطبيقات الأعمال السحابية التي تغطي وظائف رئيسية مثل إدارة علاقات العملاء والمالية والموارد البشرية والعمليات والتعاون والتحليلات وتُستخدم من قبل ملايين المؤسسات حول العالم، وهي مصممة للتوسّع مع نمو الشركات ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات في مرحلة التوسع.