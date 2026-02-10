عمار بن حميد يكرم الفائزين في تحدي "خدمات الجيل القادم" بحكومة عجمان

عجمان في 10 فبراير/ وام/ كرّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، الجهات والدوائر الحكومية الفائزة في الدورة الأولى من برنامج تحدي "خدمات الجيل القادم"، بمجموع جوائز مالية 3 ملايين درهم، بعد نجاحها بإلغاء إجراءات حكومية غير ضرورية، وخفض المدد الزمنية لإنجاز الإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، إلى جانب تصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية، في خطوة تعكس تحولاً نوعياً في منظومة العمل الحكومي بالإمارة.

وفاجأ سمو ولي عهد عجمان فرق عمل الجهات الفائزة بإعلان النتائج خلال جولة لسموه في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، تعبيراً عن تقدير سموه للجهود التي بذلتها الفرق، وحرصه على تكريم الإنجاز بين فرق العمل، وتعزيز روح الفريق الواحد.

وبارك سموه للجهات الفائزة إنجازها، مثنياً على جهودها لتسريع الخدمات المقدمة وخفض الإجراءات للتيسير على المتعاملين.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في ترسيخ نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة، مشدداً سموه على أن تبسيط الإجراءات، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع جودة تجربة المتعاملين، أولوية في حكومة عجمان.

وتابع سموه:"تطوير الخدمات لم يعد خياراً، بل التزاماً مستمراً تجاه المجتمع، يضع الإنسان في صميم العمل الحكومي، ويعتمد على الابتكار وإعادة هندسة الإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المتعامل في حياته اليومية".

وأضاف سمو ولي عهد عجمان أن برنامج "خدمات الجيل القادم" يمثل خطوة استراتيجية نحو حكومة أكثر رشاقة، قادرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتعزيز تنافسية الإمارة، مؤكدا أن فرق العمل الحكومية أثبتت قدرة عالية على تحويل التحديات إلى فرص تطوير حقيقية تنعكس إيجاباً على جودة الحياة.

وجرت الفعالية بحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام الدائرة، إلى جانب مدراء الجهات الحكومية وكبار المسؤولين.

وخلال الجولة، تم الإعلان عن فوز دائرة البلدية والتخطيط بجائزة فئة "تصفير البيروقراطية" عن خدمة "تصديق عقد الإيجار التلقائي"، والتي تجسد توجهات الحكومة نحو تقليل الإجراءات وتعزيز الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات.

وحصدت دائرة التنمیة الاقتصادیة جائزة فئة أفضل ابتكار في تصفیر البیروقراطیة عن "خدمة - إصدار رخصة تجاریة business Go"، حيث يتمثل الابتكار في إعادة تصمیم الخدمة من خلال الربط المتكامل مع الجھات الاتحادية والمحلية.

ونالت دائرة الموارد البشریة جائزة فئة "التجربة الشاملة" عن خدمة "إجازة الأبوة"، وفي فئة "أفضل باقة حكومية متكاملة" فازت دائرة الأراضي والتنظیم العقاري عن خدمة "باقة تملك في عجمان"، في حين حصلت ھیئة المناطق الحرة على جائزة فئة الأثر الاقتصادي عن "باقة تسجیل رخصة اقتصادیة جدیدة".

وحصدت القیادة العامة لشرطة عجمان جائزة فئة "الأثر الاجتماعي" عن خدمة الكفالة الذكیة، فيما فاز بجائزة فئة "المتعامل المتعاون" كل من غایه عبید المطروشي موظفة في دائرة التنمیة السیاحية والمرشحة من قبل دائرة المالیة لتقدیمھا فكرة ممیزة تخدم الحكومة، وناصر العبیدلي من شركة الجسمي للعقارات تم ترشیحه من قبل دائرة الأراضي والتنظیم العقاري عن فكرة حاسبة رسوم التملیك.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، أن النتائج المحققة في تحدي "خدمات الجيل القادم" تعكس مستوى التطور المؤسسي المتميز لدى الجهات الحكومية، وقدرتها على إعادة تصميم خدماتها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.

وقال إن "البرنامج لم يركز على تحسين الإجراءات فقط، بل على إحداث تغيير في طريقة تصميم الخدمات، بحيث تصبح أكثر بساطة ووضوحاً وسرعة، مدعومة بالحلول الرقمية الذكية".

وأضاف الشيخ راشد بن عمار النعيمي أن دائرة عجمان الرقمية، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرصت على توفير الأطر والمنهجيات الداعمة للجهات المشاركة، بما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج، مشيراً إلى أن التحدي شكل منصة عملية لتبادل الخبرات بين الجهات، وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الحكومية.

وكان سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي قد أطلق تحدي "خدمات الجيل القادم" في شهر أبريل من العام الماضي، بهدف إحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل الحكومي، من خلال التركيز على قياس الأثر الفعلي للخدمات، وتصميم خدمات استباقية، وإعادة هندسة العمليات، وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل حياة الأفراد، وتعزيز بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الإمارة.

ويستهدف البرنامج إلغاء أكثر من 1000 إجراء حكومي غير ضروري، وخفض المدد الزمنية للإجراءات بنسبة لا تقل عن 50%، وتصفير الاشتراطات والمتطلبات المكررة، في إطار رؤية أشمل تتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، وتعزز جودة حياة المجتمع.