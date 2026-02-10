479.9 مليون درهم أرباح "أبوظبي الوطنية للتأمين" في 2025

أبوظبي في 10 فبراير/ وام/ سجلت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين 479.9 مليون درهم صافي أرباح بعد الضريبة بارتفاع بلغت نسبته 14.4%، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة 533.1 مليون درهم بزيادة 14.3% مقارنة بعام 2024.

وبلغت إجمالي إيرادات التأمين لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين 8.3 مليار درهم، بالمقارنة مع 7.2 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفع صافي نتائج خدمات التأمين 10.2% إلى 494.9 مليون درهم، فيما بلغ صافي إيرادات الاستثمار 296.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 8.9% عن العام الفائت.

وبلغ إجمالي الأصول على مستوى المجموعة في نهاية 2025، 10.4 مليار درهم، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين 3.7 مليار درهم.

وقال معالي الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين:" إن أداء شركة أبوظبي الوطنية للتأمين لعام 2025 يظهر قوة إستراتيجيتنا على المدى الطويل والتزامنا بمواءمة نمو المجموعة مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ورؤيتها الاقتصادية، وتواصل الشركة البناء على أعمالها الأساسية من خلال التوسع المنضبط والحوكمة الرشيدة والتركيز الكبير على تنمية المواهب الوطنية، ويعكس فوزنا بجائزة "نافس" هذا التوجه الإستراتيجي ومساهمتنا في تحقيق أهداف دولة الإمارات المتمثلة في النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز التنافسية".

من جهته، قال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي في شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: " تُظهر نتائجنا لعام 2025 المرونة الكبيرة التي تتمتع بها عملياتنا ومدى تأثير مبادراتنا الإستراتيجية، وقد أسهمت شراكتنا مع "أليانز تريد" في تعزيز قدراتنا في مجال التأمين المتخصص، فيما ساعد تركيزنا المستمر على الابتكار والتميز التشغيلي على دعم كفاءة الشركة وجودة خدماتها، وتواصل الشركة العمل على ترسيخ مكانتها كشركة تأمين موثوقة وشريك طويل الأمد في المنطقة".