برعاية حمد الشرقي .. افتتاح ملتقى الفجيرة الاعلامي 2026 "

الفجيرة في 10 فبراير/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، افتتح الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، وبحضور الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ملتقى الفجيرة الإعلامي والمقام تحت شعار " الإعلام الجديد .. أقنعة الحقيقة" ، والمنعقد يومي 11-12 من فبراير الجاري ، من تنظيم المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ، بفندق دبل تري هيلتون الفجيرة.

وألقى سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة ورئيس اللجنة العليا للملتقى، كلمة حفل الافتتاح، مؤكداً اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإعلام ودعمه المستمر، وكذلك متابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة لمواكبة مستجدات الإعلام الحديث وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.

أكد الضنحاني أن الملتقى يشكل منصة جامعة للإعلاميين العرب لمناقشة تحديات الإعلام الجديد، مشيرًا إلى أن التطور التكنولوجي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي قد غيّرت قواعد المشهد الإعلامي، وجعلت التمييز بين الحقيقة والمعلومة المضللة أصعب، ما يستدعي تطوير أدوات المؤسسات الإعلامية، وتعزيز الوعي المهني، واستثمار التقنيات الحديثة لترسيخ إعلام مسؤول يخدم المجتمع ويحافظ على استقراره وتقدمه.

شهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثّق فعاليات النسخة الأولى من مسابقة "إعلامي الغد"، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مدارس إمارة الفجيرة ، وتضمنت لقطات الفيلم تغطية للورش التدريبية التفاعلية لتعليم أساسيات الإعلام، مثل التقديم والإلقاء والعمل أمام الكاميرا وأخلاقيات الإعلام، بأسلوب مبسط يناسب الفئة العمرية.

واختتم الحفل بتكريم الشيخ صالح بن محمد الشرقي رواد الإعلام في دولة الإمارات، وهم الإعلامي د. عبدالله النويس والإعلامي أحمد الشيخ ، والصحف العربية، ممثلة برؤساء تحريرها، وهم رئيس تحرير صحيفة الخليج الإماراتية ورئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية ، كما كرم الفائزين في مسابقة إعلامي الغد.

حضر الافتتاح معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة ، وسعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة ونخبة من المسؤوولين والإعلاميين.