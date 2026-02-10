"التمكين الاجتماعي" و"أمريكية الشارقة" تعززان جاهزية الطلبة الأيتام للتعليم العالي

الشارقة في 10 فبراير /وام/ نفذت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، مجموعة من الدورات التدريبية الأكاديمية المتخصصة، استهدفت الطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة، وذلك في إطار مشروع "علَّم بالقلم" الداعم لتمكينهم تعليمياً وأكاديمياً، شملت برنامج "جيل المتحدثين"، ودورة الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية الدولي "الآيلتس IELTS"، ونُفذت تحت إشراف طلبة متطوعين من الجامعة.

وهدفت دورة "جيل المتحدثين" إلى تطوير مهارات التواصل الفعال والإلقاء وبناء الثقة بالنفس لدى الطلبة، من خلال محتوى تدريبي تفاعلي ركز على مهارات التعبير، وصياغة الرسائل المؤثرة، وتعزيز الحضور الشخصي، فيما جاءت دورة "الآيلتس" لدعم المسار الأكاديمي للطلبة ورفع جاهزيتهم للالتحاق بالتعليم العالي، عبر تنمية مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة وفق متطلبات الاختبار الدولي.

وقال نوال الحامدي، مديرة إدارة الرخاء الاجتماعي في مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، إن تنمية مهارات التواصل واللغة تشكل عنصراً محورياً في بناء شخصية قادرة على التعبير الفعال والتفاعل الإيجابي مع المجتمع، مشيرة إلى أن هذه البرامج تسهم في اكتشاف إمكانات الطلبة وتنمية قدراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو مسارات بناءة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم ترسيخ هويتهم الشخصية.

من جانبها، أكدت عائشة الرئيسي، مدير أول الخدمة المجتمعية والقيادة الطلابية في الجامعة الأمريكية، أن الشراكة مع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي تمثل نموذجاً رائداً للتعاون المجتمعي الفاعل، وتجسد دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الدورات ضمن سلسلة من المبادرات المشتركة التي تحرص مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية رائدة، بما يعزز جودة البرامج المقدمة، ويضمن استدامة الأثر التعليمي والمهاري، دعماً لمسيرة الطلبة نحو مستقبل قائم على المعرفة والتمكين الشامل.