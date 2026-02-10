بلدية عجمان تنظم ملتقى شركات مكافحة آفات الصحة العامة 2026

عجمان في 10 فبراير /وام/ نظّمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ملتقى شركات مكافحة آفات الصحة العامة بعجمان 2026، وذلك بهدف مناقشة وتطوير اشتراطات ومتطلبات اعتماد الشركات العاملة في هذا المجال، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات وطرح مقترحات الحلول وفرص التحسين، بما يسهم في الارتقاء بخدمات مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، بما يتوائم مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال الحد من التلوث وتعزيز الحياد الكربوني في الإمارة.

وأكدت المهندسة مكية حسن غلوم، مدير إدارة الصحة العامة بالدائرة، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرصها على تطوير منظومة مكافحة آفات الصحة العامة، ورفع كفاءة الشركات المعتمدة، وتعزيز جاهزيتها الفنية والتقنية بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تحافظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

واستهدف الملتقى جمع شركات مكافحة آفات الصحة العامة المعتمدة مع إدارة الصحة العامة وشركات توريد المبيدات ومواد المكافحة، لتعزيز تكامل الجهود وبناء قنوات تواصل مستدامة لتبادل المعرفة، والاطلاع على أحدث المستجدات والتقنيات في هذا المجال، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير منظومة مكافحة آفات الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير المعتمدة.

وعُقدت جلسة نقاشية موسعة مع شركات مكافحة آفات الصحة العامة المعتمدة في الإمارة، جرى خلالها استعراض وتحليل الملاحظات التفتيشية، وتلخيص أبرز الأفكار والمقترحات التطويرية والتحديات التي تواجه الشركات، حيث اختُتمت الفعاليات بعدد من التوصيات التي سيتم دراستها والعمل على تنفيذها وفق الأطر المعتمد.