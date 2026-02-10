"روبرتيه" تفتتح مقرها الإقليمي في مجمع دبي للعلوم

دبي في 10 فبراير /وام/ أعلن مجمع دبي للعلوم، التابع لمجموعة "تيكوم"، عن استقطاب مجموعة "روبرتيه" العالمية المتخصصة في صناعة العطور والنكهات والمواد الخام الطبيعية، والتي افتتحت مقرها الإقليمي الجديد في المجمع، في خطوة تعكس الدور المحوري الذي يضطلع به في دعم الابتكار العلمي واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات القائمة على المعرفة.

ويضم المقر الإقليمي الجديد مختبرات متطورة مجهزة بأحدث التقنيات وغرفا مخصصة للتقييم ومساحات تفاعلية تدعم الإبداع وتسهم في تسريع وتيرة تطوير الحلول العلمية كما يشتمل على مساحة إبداعية لابتكار العطور ومركز لتركيب واختبار النكهات يركز على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية في قطاعات المشروبات والألبان والأطعمة الحلوة والمالحة.

ويأتي اختيار مجمع دبي للعلوم مقرا إقليميا لمجموعة "روبرتيه" انطلاقا من البيئة المتخصصة التي يوفرها والتي تتيح للشركات العالمية التعاون مع نخبة من الباحثين والمبتكرين ضمن منظومة متكاملة تدعم البحث والتطوير.