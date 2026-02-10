دبي تعزز ريادة التنقل الذكي بتشغيل أبولو غو عبر أوبر

دبي في 10 فبراير /وام/ أعلنت شركتا بايدو وأوبر تكنولوجيز، عن إطلاق مرحلة من شراكتهما العالمية في دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، والتي تشمل تشغيل خدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة أبولو غو عبر منصة أوبر في خطوة تعزز توجه الإمارة نحو تبني حلول التنقل الذكي والقيادة الذاتية.

ومن المتوقع أن تبدأ الخدمة خلال الشهر المقبل حيث ستتوفر مركبات الأجرة ذاتية القيادة بالكامل عبر تطبيق أوبر في مناطق مختارة ضمن منطقة جميرا على أن يتم التوسع لاحقا إلى مناطق أخرى من المدينة استنادا إلى النتائج التشغيلية والموافقات التنظيمية المعتمدة.

ويأتي التعاون انسجاما مع استراتيجية دبي الهادفة إلى تحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقل إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 حيث تضطلع هيئة الطرق والمواصلات بدور محوري في تهيئة البيئة التنظيمية والتشغيلية الداعمة لتطبيق تقنيات القيادة الذاتية.

وسيتمكن المتعاملون ضمن نطاق الخدمة من اختيار مركبات أبولو غو عند حجز خدمات UberX أو Uber Comfort أو عبر خيار المركبات ذاتية القيادة مباشرة من التطبيق فيما تتولى شركة نيو هورايزن إدارة وتشغيل الأسطول وفق الأطر المعتمدة.

وقال نان يانغ نائب رئيس شركة بايدو والمدير العام لوحدة الأعمال الخارجية للقيادة الذكية، إن جلب خدمة أبولو غو إلى دبي عبر منصة أوبر يمثل خطوة محورية في مسيرة الشركة نحو توفير تنقل ذاتي آمن وفعال على نطاق عالمي مشيدا بالدور التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات في دعم هذا التوجه.

من جانبه قال سرفراز ماريديا رئيس قسم القيادة الذاتية العالمي في أوبر، إن دبي تشكل بيئة مثالية لتوسيع خدمات القيادة الذاتية بفضل البنية التحتية المتقدمة والرؤية الواضحة التي تقودها هيئة الطرق والمواصلات.

ويأتي الإطلاق امتدادا للتوسع العالمي لخدمة أبولو غو التي سجلت أكثر من 240 مليون كيلومتر من القيادة الذاتية وأتمت أكثر من 17 مليون رحلة حتى نهاية أكتوبر 2025 مع تشغيلها في 22 مدينة حول العالم بما يعزز مكانة دبي مركزا عالميا لتجارب التنقل المستقبلي.