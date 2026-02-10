8.8 مليون درهم حصيلة مزاد خيري لـ"طيران الإمارات الخيرية"

دبي في 10 فبراير/وام/ نجحت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بالتعاون مع الإمارات للمزادات، في جمع 8.8 ملايين درهم "2.4 مليون دولار" لدعم وتطوير البرامج الإنسانية المخصصة للأطفال الأقل حظاً حول العالم.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أُقيم المزاد من 17 ديسمبر 2025 إلى 17 يناير 2026، وشهد مشاركة واسعة تجاوزت 900 مزايدة من مشاركين في 131 دولة.

وتم طرح 7 أرقام نادرة لعضوية برنامج سكاي واردز طيران الإمارات تتضمن مزايا الفئة البلاتينية، حيث بلغ أعلى عرض فردي 1.6 مليون درهم خلال فترة المزايدة التي استمرت شهراً واحداً.

وحصل مزايدان على عضوية الفئة البلاتينية لمدة 20 عاماً، فيما فاز 5 مزايدين آخرين بعضوية لمدة 15 عاماً.

وتوزع كبار المزايدين على عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، وتايلاند، إلى جانب دول أخرى.

وستُمكّن العائدات التي جُمعت المؤسسة من إطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للأطفال والمجتمعات المستفيدة حالياً من برامجها القائمة، وذلك بالتعاون مع 14 منظمة غير حكومية في تسع دول.

وستواصل مؤسسة طيران الإمارات الخيرية والإمارات للمزادات تنظيم مزادات سنوية.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، إن المبادرة انطلقت من قناعة راسخة بأهمية تطوير أدوات مبتكرة تُمكّن المؤسسة من توسيع نطاق عملها الإنساني وتعزيز أثره على المدى الطويل، ليؤكد أن الجمع بين القيمة الحقيقية والمكانة المرموقة يمكن أن يحقق أثراً إنسانياً ملموساً.

وأضاف: ستسهم العائدات التي تم جمعها في توسيع برامجنا القائمة، وبناء شراكات جديدة، والوصول إلى مجتمعات إضافية، بما يعزز قدرتنا على إحداث فرق مستدام في حياة الأطفال الذين يشكلون جوهر عمل المؤسسة في عدد من الدول حول العالم.

وقال سعادة عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، إن النتائج التي حققها هذا المزاد تعكس حجم الأثر الذي يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية الواضحة مع الابتكار والعمل المشترك.