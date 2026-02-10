لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد محاور دعم جودة خدمات كبار المواطنين وتقرير توصيات حماية الأسرة

دبي في 10 فبراير/ وام/ اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم "الثلاثاء"، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، محاور موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتقرير توصيات موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها الذي ناقشه المجلس في جلسته الرابعة.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وسلطان بن يعقوب الزعابي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتتناول محاور موضوع سياسة الحكومة بشأن دعم جودة الخدمات المقدمة لكبار المواطنين الذي تناقشه اللجنة، السياسات الداعمة للشيخوخة بين كفاءة الرعاية الصحية واستثمار الخبرات لكبار المواطنين، ومدى مواءمة الأطر التشريعية المنظمة لاحتياجات كبار المواطنين في مجالات الرعاية والتمكين، وتعزيز التواصل المجتمعي والحياة النشطة لكبار المواطنين.