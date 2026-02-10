"النقل المتكامل" يبرم سلسلة من مذكرات التفاهم لتعزيز النقل الذكي والمستقبلي في أبوظبي

أبوظبي في 10 فبراير /وام/ أبرم مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سلسلة من مذكرات التفاهم الاستراتيجية مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين في القطاع الخاص، تهدف جميعها إلى دعم منظومة النقل الذكي والذاتي، وتعزيز الابتكار، وتبني أحدث التقنيات في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لبناء منظومة نقل آمنة ومستدامة وذكية.

وشملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في التنقل الجوي المتقدم بين مركز النقل المتكامل وكل من شركتي "مانتا إنترناشونال" و"ألتير للاستشارات"، بهدف وضع إطار شامل لتطوير تقنيات الطائرات المتقدمة، ودعم الاختبارات والإجراءات الرسمية للاعتماد، وتقديم الخدمات الاستشارية، وتنفيذ مشاريع ابتكارية وتجريبية، بالإضافة إلى دعم توطين تصنيع وتسويق منصات مانتا الجوية في أبوظبي، لتعزيز رؤية الإمارة في بناء منظومة تنقل مستقبلية آمنة ومستدامة.

ووقّع المركز مذكرة تفاهم مع شركة "نوتا" للذكاء الاصطناعي للتعاون في البحث والتطوير لإنشاء منظومة متكاملة لإدارة الحوادث المرورية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تدمج الرؤية الحاسوبية مع نماذج لغوية ضخمة (LLM).

وتشمل الاتفاقية تطوير حلول ذكية لإدارة الحركة المرورية، وتحليلات الرؤية الحاسوبية، وأنظمة التواصل بين المركبات والبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع تجريبية، وبناء الأطر التنظيمية والمعايير الفنية، وتكامل الحلول مع مراكز التحكم المروري والمنصات الذكية، إضافة إلى التدريب وبناء القدرات وتوثيق الدروس المستفادة، مع التركيز على الحوكمة، وحماية الخصوصية، وتعزيز الأمن السيبراني.

وفي مجال النقل البحري، أبرم المركز مذكرة تفاهم مع شركة "في درايف" لتطوير وتشغيل القوارب ذاتية القيادة لنقل الركاب عبر الممرات المائية في الإمارة، حيث تركز المذكرة على تصميم وتنفيذ نموذج تجريبي لتشغيل القوارب، وإجراء الاختبارات الفنية لتقييم الأداء، ومراقبة العمليات اليومية وإدارتها عبر أنظمة التحكم، مع ضمان تشغيل القوارب بين المراسي وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والموثوقية التشغيلية.