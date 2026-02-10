تتويج " مركز المعلومات الإسلامي" بدار البر بجائزة التميز

دبي في 10 فبراير /وام/ فاز مركز المعلومات الإسلامي التابع لجمعية دار البر بالمركز الأول ضمن فئة أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي وذلك في جائزة التميز الداخلي بالدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدورة العشرين لعام 2025 .

وتسلم الجائزة الدكتور راشد الجنيبي مدير مركز المعلومات الإسلامي من سعادة أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تقديرًا للجهود المتميزة في تنفيذ المبادرات المجتمعية النوعية التي نفذها المركز.

وأعرب الجنيبي عن فخره بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام المركز بالتميز في خدمة المجتمع وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة، والاستمرار في تقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في نشر الوعي بالقيم الإسلامية السمحة ورعاية وتأهيل المسلمين الجدد ليكونوا أفرادا فاعلين في مجتمعاتهم.