حمد الشرقي يستقبل ضيوف ملتقى الفجيرة الإعلامي ويؤكد أن الإعلام قوة مؤثرة في تشكيل الوعي

الفجيرة في 10 فبراير /وام/ أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أهمية قطاع الإعلام بوصفه قوة ناعمة ومؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم، والإسهام في تعزيز حضور الهوية الوطنية في المجتمع وتطوير اقتصاد معرفي رقمي مستدام، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل سلاحًا ذا حدّين، لما لها من دور في تطوير العمل الإعلامي، مقابل ما تطرحه من تحديات تمس مصداقية المحتوى ودقة المعلومة، الأمر الذي يتطلب تعزيز الضوابط المهنية والمسؤولية الإعلامية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة، الضيوف المشاركين في ملتقى الفجيرة الإعلامي، الذي تستضيفه إمارة الفجيرة يومي 10 و11 فبراير الجاري، وينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، تحت عنوان "الإعلام الجديد .. أقنعة الحقيقة".

ورحب سموه بضيوف الملتقى، الذي يضم نخبة من الوزراء والخبراء وصنّاع القرار والإعلاميين من الوطن العربي، مشيرًا إلى دورهم الهام في تبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون المشترك لدعم تطوير قطاع الإعلام، بما يسهم في الارتقاء بأدائه، وتعزيز دوره ورسالته، ومواكبة التحولات المتسارعة.

وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، أن الملتقى يشكّل منصة هامة لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام، ويتيح فرصة لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الإعلامية بما يعزّز ترسيخ الإعلام المسؤول، ويدعم مواكبة المتغيرات والارتقاء بأداء القطاع، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا رائدًا ومؤثرًا في هذا المجال على المستوى الدولي.

وأكد سموه أن توجيهات حكومة الامارات مكنت من قيادة مسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي رقمي مستدام، من خلال تبنّي إستراتيجيات إعلامية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهم في تطوير منظومة الإعلام، مع الحفاظ على المصداقية والمسؤولية المهنية.

وأوضح سموه أن إمارة الفجيرة تلعب دوراً محورياً في هذا التحول، مستفيدةً من موقعها الإستراتيجي وتنوّع بيئاتها الإعلامية، بما يعزز قدرتها على الابتكار وتطوير المحتوى الإعلامي، ويسهم في ترسيخ مكانتها كمركز فاعل في قطاع الإعلام.

بدورهم تقدم ضيوف المنتدى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، على حفاوة الاستقبال والدعم اللافت للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات، وخطط سموه المتواصلة والمستمرة لتعزيز التطور في قطاع الاعلام.

حضر اللقاء معالي سعيد بن محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، وسعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.