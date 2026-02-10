"الصحية الرقمية" و"تيلوس هيلث" تدعمان رفاه القوى العاملة في الإمارات بالذكاء الاصطناعي

دبي في 10 فبراير /وام/ أعلنت منصّة الحلول الصحية الرقمية التابعة لمجموعة M42 عن توقيع شراكة استراتيجية مع "تيلوس هيلث"، بهدف تقديم حلول جديدة ومخصّصة لتعزيز رفاه الموظفين في دولة الإمارات، تجمع بين مفاهيم العافية، والطب الدقيق، والابتكار الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال فعاليات "معرض دبي العالمي للصحة 2026".

ويأتي التعاون في إطار رؤية M42 الرامية إلى تحويل منظومة الرعاية الصحية من نموذج العلاج التفاعلي إلى حلول رفاه تنبؤية وشخصية على نطاق واسع.

وستتيح الشراكة برنامج دعم الموظفين (EAP) الذي يضم أكثر من 40 وحدة متخصصة في الدعم العاطفي ونمط الحياة والرفاه العام، مقدمًا باللغات المحلية لتعزيز تجربة المستخدم، وتحسين التركيز في العمل، وخفض الغياب، وتمكين أصحاب العمل من تحقيق نتائج قابلة للقياس في الإنتاجية والمشاركة الوظيفية.

وأكد كريم شاهين، الرئيس التنفيذي للمنصة، أن الدمج بين الخبرات العالمية لشركة "تيلوس هيلث" والحلول الرقمية التي تقدمها M42 يُتيح إطلاق برنامج دعم الموظفين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يمثل نقلة نوعية تهدف إلى بناء بيئة صحية ورفاه متكاملة تمكّن الأفراد من الازدهار وتسهم في تعزيز مجتمعات أكثر صحة وقدرة على الصمود.

من جانبه، أوضح محمد الدمرداش، رئيس "تيلوس هيلث"، أن دولة الإمارات والمنطقة تشهد تحولاً جذرياً في طريقة تعامل المؤسسات مع رفاه الموظفين، مشيراً إلى أن الشراكة مع منصة M42 تتيح المشاركة الفاعلة في هذا التحول عبر توظيف الحلول الرقمية الرائدة ودعم الصحة النفسية على مستوى عالمي، بما يسهم في مساندة أصحاب العمل وموظفيهم، كما تمنح الخبرات الرقمية لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية القدرة على تقديم حلول رفاه واسعة النطاق مع مراعاة الخصوصية الثقافية الفريدة للمنطقة.

وتقدّم المنصة محفظة متكاملة تشمل 'ملفي' أول منصة لتبادل المعلومات الصحية في المنطقة، إلى جانب منصّات 'صحتنا'، والوصفة الطبية الإلكترونية، و'شفافية'، والمستشفى الافتراضي المطبقة دولياً، حيث ستستند حلول رفاه الموظفين إلى هذه البنية التحتية الرقمية المتكاملة، القابلة للتوسّع والآمنة، لتحقيق نتائج قابلة للقياس لأصحاب العمل والموظفين، كما يوفر التعاون مع 'تيلوس هيلث' فرصة للجمع بين البنية الرقمية وابتكارات الذكاء الاصطناعي والخبرات السريرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة ومجتمعات أكثر صحة في دولة الإمارات والمنطقة.