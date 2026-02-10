محرك نمساوي فريد ينظم قوة دفع صواريخ الفضاء بمرونة كبيرة

فيينا في 10 فبراير /وام/قالت شركة ناشئة نمساوية إنها طورت محركًا نفاثًا للأقمار الصناعية قادرا على تنظيم قوة الدفع بمرونة كبيرة وبشكل غير مسبوق في الفضاء.

وأوضح موريتس نوفاك، الرئيس التنفيذي لشركة "جيت سبيس"، المنبثقة من جامعة فيينا التقنية، أن المحرك النفاث الجديد هو الأول من نوعه القادر على تنظيم قوة الدفع في الفضاء، "تمامًا مثل دواسة الوقود."

وأوضح رئيس الشركة أن محرك الدفع المبتكر يستطيع قياس قوة الدفع والتحكم بها بدقة عالية " ويمكن تشبيهه بنظام تحكم آلي في الفضاء يتكيف تلقائيًا مع الظروف المتغيرة"، لافتاً إلى أن المحركات النفاثة عادةً تعمل فقط بنظامي التشغيل والإيقاف.

وترجع أهمية المحرك النفاث الجديد، إلى تحرك الأقمار الصناعية بسرعات عالية تتجاوز 11 ألف كم/ساعة، على ارتفاع نحو 35 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض، حيث تُستخدم محركات دفع خاصة لتحديد مواقع الأقمار الصناعية وإجراء مناورات دقيقة لوضعها في المدار أو تغيير الموقع أو إجراء مناورات الالتحام أو لتجنب الاصطدامات.

زي