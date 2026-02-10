مركز محمد بن خالد الثقافي يثري فبراير بفعاليات تعزز القيم الإماراتية

العين في 10 فبراير/ وام/ نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجسد رؤية دولة الإمارات في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز ثقافة العطاء والمواطنة المسؤولة وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وشارك المركز، بالتعاون مع بلدية العين، في "مهرجان العين للزهور 2026" عبر برنامج "إرث زايد الحرفي"، مقدما ورشا تراثية متنوعة شملت المحار واللؤلؤ والتلي، والتي شهدت تفاعلا لافتا من الزوار لما تحمله من قيمة ثقافية وتاريخية.

كما فعل المركز برنامج "شما محمد للتثقيف البيئي" من خلال زيارات لعدد من مدارس منطقة العين، حيث نُظّمت ورش "أصدقاء الطبيعة" و"أصدقاء الاستدامة" بهدف ترسيخ مفاهيم حماية البيئة والاستدامة لدى الطلبة.

وفي إطار نشر ثقافة العمل التطوعي، نظم برنامج الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التطوعي جلسة توعوية بعنوان "التطوع قيمة ومسؤولية" في مدرسة الإمارات الوطنية، لتعزيز روح المبادرة والمشاركة المجتمعية.

وواصل برنامج "إرث زايد التراثي والحرفي" نشاطه بزيارات ميدانية لعدد من المدارس، مقدما ورشا سلطت الضوء على العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، فيما استضافت كليات التقنية العليا محاضرة بعنوان "الخدمة المجتمعية والأعمال الإنسانية" ضمن مبادرة "خلق"، إلى جانب تنظيم مبادرة "تحدي الشيخوخة" بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تناولت دور الأسرة في الرعاية المنزلية لكبار السن.

واختتم المركز الأسبوع الأول بفعالية "حق الليلة" التي نظمتها مبادرة "ابتسامة"، وشهدت توزيع الهدايا على الطلبة في أجواء احتفالية عكست الاعتزاز بتراث الإمارات وقيمه الأصيلة، في إطار سياسة المركز الهادفة إلى دعم المجتمع وتعزيز القيم الوطنية وترسيخ دور الثقافة في بناء الإنسان واستدامة التنمية.