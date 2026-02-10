تعاون بين بنك أم القيوين الوطني وديار للتطوير لتقديم حلول تمويل سكني

أم القيوين في 10 فبراير/ وام/ وقع بنك أم القيوين الوطني وشركة ديار للتطوير، اتفاقية تعاون إستراتيجية تهدف إلى تقديم حلول تمويل سكني لمشتري وحدات مشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، أول مشروع سكني تطلقه شركة ديار للتطوير في أم القيوين، بما يسهم في دعم فرص تملك المنازل وتعزيز الاستثمار في المشاريع السكنية المطلة على الواجهة البحرية في الإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول تمويل ورهن عقاري تنافسية للعملاء المؤهلين الراغبين في شراء وحدات ضمن المشروع، مع تقديم خيارات تمويل مرنة تلبي احتياجات المستخدمين والمستثمرين، بما يعزز الطلب على المشاريع السكنية عالية الجودة ويدعم نمو القطاع العقاري في الإمارة .

وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم القطاع العقاري في دولة الإمارات من خلال توفير منتجات تمويلية مسؤولة ومبتكرة، كما تنسجم مع رؤية شركة ديار للتطوير في تنفيذ مشاريع سكنية نوعية في مواقع واعدة ذات إمكانات نمو مرتفعة.

وقال السيد عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي للبنك، إن الشراكة مع شركة ديار للتطوير تعكس دور البنك كشريك مالي موثوق في دعم المشاريع العقارية النوعية وتوسيع فرص تملك المنازل في أم القيوين ودولة الإمارات، مؤكداً أن تقديم حلول تمويل تنافسية للمشروع يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الإمارة.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز التزام البنك بالتوسع في تقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة لعملائه، وترسخ مكانته كمساهم رئيسي في دعم القطاع المصرفي والعقاري في الدولة.

من جانبه، أكد السيد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير، أن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز خيارات التمويل المتاحة لمشروع «آية بيتش فرونت ريزيدنسز»، مشيراً إلى أن التعاون مع البنك يسهم في تبسيط إجراءات التمويل وتوفير حلول مرنة للعملاء، بما يدعم النمو المستدام لسوق العقارات ويعزز جاذبية المشاريع السكنية في إمارة أم القيوين.