راشد بن حميد: تعداد عجمان 2027 مشروع إستراتيجي يدعم التنمية الشاملة في الإمارة

عجمان في 10 فبراير/ وام/ ترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ورئيس اللجنة العليا للتعداد السكاني لإمارة عجمان، الاجتماع الأول للجنة الذي عُقد اليوم في مبنى الجهات الحكومية، بحضور عدد من مدراء العموم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الاجتماع أنّ تعداد عجمان 2027 يشكل مشروعاً إستراتيجياً يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة، مشيرًا إلى أنّ توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يمثل أساساً لاتخاذ القرارات السليمة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتحقيق التكامل بين الخطط التنموية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، وتوفير المتطلبات اللازمة لضمان نجاح التعداد وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع، أهمية التعداد السكاني باعتباره أحد الركائز الأساسية لدعم التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة، من خلال توفير بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول السكان والمساكن والمنشآت، بما يسهم في دعم السياسات الحكومية، وتحسين كفاءة توزيع الموارد، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

واعتمدت اللجنة الإطار العام لتنفيذ التعداد، ومتابعة الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمشروع، إلى جانب مناقشة الهيكل التنظيمي لتعداد عجمان، وأدوار الجهات المشاركة، وآليات التنسيق المؤسسي بين الشركاء، بما يضمن تكامل الجهود وتوحيد مصادر البيانات الإحصائية، وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في مخرجات التعداد.

وتناول الاجتماع إطار تنفيذ التعداد السكاني، ومراحله الرئيسية، والبرنامج الزمني، وأدوات التنفيذ المعتمدة، مع التأكيد على تعزيز عمليات التعداد عبر توظيف التقنيات الذكية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع كفاءة العمل الإحصائي، وتسريع معالجة البيانات، وتحسين جودة المؤشرات الإحصائية، بما يواكب أفضل الممارسات والمنهجيات الإحصائية المعتمدة دولياً.

كما ناقشت اللجنة الاحتياجات الأساسية لنجاح التعداد، بما يشمل الجوانب التنظيمية والتقنية والبشرية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات المحتملة المرتبطة بتنفيذ التعداد السكاني، وسبل التعامل معها من خلال التخطيط المسبق، وتكثيف التنسيق المؤسسي، وتطبيق أفضل الحلول التقنية.

من جانبها، أوضحت سعادة الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي، المديرة العام لمركز عجمان للإحصاء، أن تعداد عجمان يعتمد على منهجية إحصائية حديثة تقوم على التكامل بين السجلات الإدارية والتقنيات الذكية، بما يتيح إنتاج بيانات ومؤشرات إحصائية آنية وموثوقة، مؤكدةً أن المركز يعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في التحول الإحصائي الرقمي، وضمان جودة البيانات الاحصائية في جميع مراحل التعداد، من الجمع والمعالجة وحتى نشر النتائج.

ويعد مشروع تعداد عجمان من المشاريع الإحصائية الإستراتيجية ذات الأولوية، التي يشرف على تنفيذها مركز عجمان للإحصاء، في إطار جهوده المستمرة لتطوير المنظومة الإحصائية، وتعزيز ثقافة الاعتماد على البيانات، ودعم متخذي القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في إمارة عجمان.