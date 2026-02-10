بلدية العين تطلق مبادرة "لك سند" لدعم الأسر المتعففة في رمضان

العين في 10 فبراير / وام / أطلقت بلدية مدينة العين مبادرة "لك سند" لدعم الأسر المتعففة خلال شهر رمضان المبارك .

وجرى تغليف وتعبئة الطرود بحضور راشد مصبح المنعي، مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي – فرع منطقة العين، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتطوعين.

وأوضح الظاهري أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون بين الهلال الأحمر وبلدية العين، تتضمن تجهيز 3 آلاف طرد مير رمضاني و10 آلاف وجبة لكسر الصيام، دعما للأسر المحتاجة مع قرب حلول الشهر الفضيل.

من جانبه، أكد أحمد عبدالله الكويتي، مدير إدارة عمليات خدمة المجتمع في بلدية مدينة العين، أن المبادرة ترسخ قيم العطاء والتكافل، مشيراً إلى أن نجاحها تحقق بفضل تعاون جهات داعمة عدة، إضافة إلى الدور الفاعل للمتطوعين في عمليات التجهيز والتعبئة.