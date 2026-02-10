حضور قوي للناشئين في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

دبي في 10 فبراير/ وام/ تواصلت منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وسط مستويات فنية متقدمة ومشاركة واسعة.

وشهدت البطولة إقامة منافسات فئتي كبار المشاركين والناشئين .

و استقطبت منافسات فزاع للرماية بالسكتون مشاركين من 55 جنسية من داخل الدولة وخارجها .

وأسفرت منافسات فئة كبار المشاركين عن تفوق رماة سلطنة عمان حيث أحرز سالم محمد الدويكي المركز الأول بالعلامة 77 (5 إكس) تلاه سعيد عبيد الفزاري في المركز الثاني بالعلامة 77 (4 إكس) فيما حل الإماراتي سلطان علي الكتبي ثالثا بالعلامة ذاتها.

كما شهدت منافسات فئة الناشئين سيطرة عمانية بتحقيق المراكز الثلاثة الأولى إذ فاز سعيد مسلم المعشني بالمركز الأول بالعلامة 79 (6 إكس) يليه يوسف أحمد الجهوري ثانيا بالعلامة 79 (3 إكس) وجاء أحمد محمد المعشني ثالثا بالعلامة 79 (2 إكس).

وأكد العميد م محمد عبيد المهيري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن المستوى المميز الذي قدمه الناشئون يعكس استدامة رياضة الرماية بالسكتون ونجاح الجهود الرامية إلى ترسيخ هذا الموروث الرياضي ونقله إلى الأجيال الجديدة .